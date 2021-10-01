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الإفتاء توضح حكم التبرع بالشعر للأطفال من مرضى السرطان

10:03 م الجمعة 01 أكتوبر 2021
الإفتاء توضح حكم التبرع بالشعر للأطفال من مرضى السرطان

دار الأفتاء المصرية

(مصراوي):

ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد لها، من أحد المواطنين، هل يجوز للإنسان أن يتبرع ببعض خُصَل من شعر رأسه لمستشفى سرطان الأطفال؛ بغرض صنع باروكة يلبسها أولئك الأطفال؟

وأجابت الدار: "يجوز شرعًا للإنسان أن يتبرع بشيء من خصل شعر رأسه لمستشفى سرطان الأطفال بغرض صنع باروكة يلبسها أولئك الأطفال بعد أن تسبب العلاج الكيماوي في تساقط شعر رؤوسهم، والتبرع مأذون به في هذه الحالة لما فيه من المصلحة؛ وهي تخفيف الضرر النفسي الشديد على الطفل المريض الذي سقط شعره، ومجرد وضع الشعر على الرأس دون وصله ليس من الوصل المحرم المنهي عنه، لأن النهي إنما هو في وصل الشعر بالشعر، وكذلك كون الطفل دون سن التكليف فلا يتعلق به التحريم".

دار الإفتاء المصرية مرضى السرطان الأطفال الشعر

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