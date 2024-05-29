أين دور مدينة الدواء؟.. سؤال برلماني بشأن نواقص الأدوية وارتفاع أسعارها

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة والسكان بالمجلس، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بشأن ما آلية الدولة المصرية لحل نواقص الدواء؟ ولماذا لا تصنع المادة الفعالة في مدينة الدواء؟

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في سؤالها، أنه بعد كثرة الشكاوى وسبق أن تقدمنا بعدة طلبات إحاطة بشأن المرضى الذين يعانون نقص أصناف الدواء في السوق، مشيرة إلى أن المواطن يتحمّل قرارات وأخطاء المسؤولين على عاتقه، لأن أزمة نقص الدواء ورفع سعره 50% لم تكن مفاجأة، وهو ما جعل المواطن المريض يشعر بأنه إذا مرض لم يجد العلاج الشافي له.

وأكدت مختار أن تصريحات شعبة الأدوية بوجود نقص بالفعل في الأدوية الأكثر تداولًا، وعددها 17 ألف دواء متداول وله بديل إلا أن المواطن يشكو من عدم وجود الدواء والبديل أيضًا، على الرغم من وجود مدينة الدواء المعنية بتصنيع الأدوية، بطاقة إنتاجية 150 مليون عبوة سنويًّا.

ووجهت النائبة راوية مختار تساولات مهمة للحكومة حول ما رؤية الدولة لمنع اختفاء الأدوية؟ وما الأدوات والآليات التي اتبعتها الحكومة لحل أزمة الدواء؟ خصوصًا أننا نلاحظ وجود تقاعص وعدم رؤية واضحة لحل أزمة نقص الدواء، وما رؤية الدولة لمنع اختفاء الأدوية؟ وأين مدينة الدواء من الأزمة، هل تصنع بدائل لهذا الدواء أم لا؟ ولماذا لا تتم صناعة المادة الفعالة فيها؟