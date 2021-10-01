خالد الجندي: تبرعت بأعضائي من 10 سنوات والإسلام لم يحرمها

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تصوير- هاني رجب:

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن التبرع بالأعضاء ليس حراما، وتساءل: هل هناك أسمى من إنقاذ حياة إنسان؟ إنها رسالة كبرى.

وأكد الجندي في كلمته في حفل إطلاق كتاب "أعداء مصر الخمسة": "نحن لا ننادي بالتجارة بالأعضاء، لكن إنقاذ حياة إنسان هو أسمى رسالة، وقد تبرعت بأعضائي من 10 سنوات.

وتابع: "الدليل أن (من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا)، فالآية الكريمة واضحة، ويجب أن نتذوقها لنتأكد أن الإسلام لم يحرم التبرع بالأعضاء".