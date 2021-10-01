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خالد الجندي: تبرعت بأعضائي من 10 سنوات والإسلام لم يحرمها

09:27 م الجمعة 01 أكتوبر 2021
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تصوير- هاني رجب:

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن التبرع بالأعضاء ليس حراما، وتساءل: هل هناك أسمى من إنقاذ حياة إنسان؟ إنها رسالة كبرى.

وأكد الجندي في كلمته في حفل إطلاق كتاب "أعداء مصر الخمسة": "نحن لا ننادي بالتجارة بالأعضاء، لكن إنقاذ حياة إنسان هو أسمى رسالة، وقد تبرعت بأعضائي من 10 سنوات.

وتابع: "الدليل أن (من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا)، فالآية الكريمة واضحة، ويجب أن نتذوقها لنتأكد أن الإسلام لم يحرم التبرع بالأعضاء".

خالد الجندي أعداء مصر الخمسة التبرع بالأعضاء حفل اطلاق كتاب

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