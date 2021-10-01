حدث في 8 ساعات| إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة و12 يومًا إجازة للموظفين في أكتوبر
كتب- أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أهمها تفقد الرئيس السيسي لأعمال توسعة الدائري والمحاور الجديدة، وتوجيهات حكومية بشأن غلق المحال والورش والمطاعم، ونتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للقبول في الجامعات.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
الأخبار المتعلقة
-
مصنعة من الألومنيوم وتوفر الوقود.. أول صور لقطارات تالجو الإسبانية
-
بطل الحكاية يتكلم.. محمود سعد يكشف أسباب وقف برنامجه "باب الخلق" على
-
التعليم العالي: 182 ألف طالب يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية
-
حدث في 8 ساعات| رابط رسمي لتسجيل رغبات المرحلة الثالثة وإضافة الأبناء
-
عبد الغفار يوجه الجامعات بسرعة إعلان الجداول الدراسية وحصول الطلاب
-
تنسيق المرحلة الثالثة.. رابط رسمي لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان