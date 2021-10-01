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حدث في 8 ساعات| إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة و12 يومًا إجازة للموظفين في أكتوبر

08:13 م الجمعة 01 أكتوبر 2021
حدث في 8 ساعات| إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة و12 يومًا إجازة للموظفين في أكتوبر

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أهمها تفقد الرئيس السيسي لأعمال توسعة الدائري والمحاور الجديدة، وتوجيهات حكومية بشأن غلق المحال والورش والمطاعم، ونتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للقبول في الجامعات.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

تنسيق المرحلة الثالثة الجامعات 2021 قطارات تالجو الإسبانية وزارة التعليم العالي محمود سعد

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