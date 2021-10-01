إعلان وظائف داخلية في "الري".. اعرف التفاصيل والشروط

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، في منشور لها صادر مساء الخميس، حاجتها لمديري لتولي رئاسة هيئتين من هيئات الوزارة.

وحصل "مصراوي" على نسخة من المنشور الداخلي، حيث أعلن الاحتياج لشغل منصب "رئيس الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان"، "رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ".

وطلبت الوزارة أن تتوافر لدى المتقدمين الشروط التالية:

أولًا- أن يكون حاصلًا على بكالوريوس هندسة مدنية، ثانيًا- أن يكون من بين رؤساء القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية بالوزارة، على أن آخر موعد لتقديم الطلبات يوم السبت الموافق 2 أكتوبر المقبل، على أن يتم تحديد موعد للمقابلة الشخصية لاحقًا.

ونوهت إلى تقديم المرشحين طلبات الترشيح سيتم إلكترونيًا، عن طريق إرسال السيرة الذاتية للإدارة المركزية للموارد البشرية بالديوان العام على رقم "واتس آب" (01129590733).

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