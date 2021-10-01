Masrawy logo white

السيسي يتفقد أعمال توسعة الدائري والمحاور الجديدة بمنطقة مطار القاهرة

04:51 م الجمعة 01 أكتوبر 2021
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة

كتب- أسامة علي:

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، جولة تفقدية لأعمال توسعة الطريق الدائري وعدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة مطار القاهرة.

وتفقد الرئيس أعمال التطوير والتوسعة في المحاور المحيطة بالقطاع الجغرافي بمطار القاهرة الدولي خاصة محور الأوتوستراد وكذلك توسعة ورفع كفاءة جميع الطرق الداخلية للأحياء السكنية المحيطة بمنطقة شيراتون لتخفيف حدة التكدس المروري للمركبات وتحقيق سلاسة تنقل المواطنين من وإلى المنطقة مع ربطها بالمحاور الرئيسية.

كما تفقد الرئيس كذلك سير الموقف التنفيذي بتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى خاصة القطاع الممتد من محور الأوتوستراد بشرق القاهرة إلى منطقة المنيب ليصبح 8 حارات مرورية لكل اتجاه بدلا من 4 حارات مع تزويده بكافة الخدمات الضرورية.

وتوقف الرئيس أثناء الجولة التفقدية ليناقش المسئولين بمواقع العمل بشأن تفاصيل الخطوات الإنشائية وتوقيتات التنفيذ.

السيسي توسعة الطريق الدائري مطار القاهرة الدولي منطقة شيراتون

الخبر التالى:

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات شركة "إيروفلوت" الروسية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
738

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

809

متعافون اليوم

303783

إجمالي الإصابات

17294

إجمالي الوفيات

256467

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • اعرف التفاصيل| بيع شقة فاتن حمامة في "ليبون" بالمزاد العلني.. عاشت فيها مع عمر الشريف

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا