السيسي يتفقد أعمال توسعة الدائري والمحاور الجديدة بمنطقة مطار القاهرة

الزراعة: تحصين أكثر من 380 ألف رأس أغنام وماعز ضد مرض طاعون المجترات

كتب- أسامة علي:

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، جولة تفقدية لأعمال توسعة الطريق الدائري وعدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة مطار القاهرة.

وتفقد الرئيس أعمال التطوير والتوسعة في المحاور المحيطة بالقطاع الجغرافي بمطار القاهرة الدولي خاصة محور الأوتوستراد وكذلك توسعة ورفع كفاءة جميع الطرق الداخلية للأحياء السكنية المحيطة بمنطقة شيراتون لتخفيف حدة التكدس المروري للمركبات وتحقيق سلاسة تنقل المواطنين من وإلى المنطقة مع ربطها بالمحاور الرئيسية.

كما تفقد الرئيس كذلك سير الموقف التنفيذي بتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى خاصة القطاع الممتد من محور الأوتوستراد بشرق القاهرة إلى منطقة المنيب ليصبح 8 حارات مرورية لكل اتجاه بدلا من 4 حارات مع تزويده بكافة الخدمات الضرورية.

وتوقف الرئيس أثناء الجولة التفقدية ليناقش المسئولين بمواقع العمل بشأن تفاصيل الخطوات الإنشائية وتوقيتات التنفيذ.