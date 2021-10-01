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بالفيديو.. بدء مؤتمر الإعلان عن دواء جديد لالتهاب المفاصل الصدفي

03:39 م الجمعة 01 أكتوبر 2021
بالفيديو.. بدء مؤتمر الإعلان عن دواء جديد لالتهاب المفاصل الصدفي

الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا

كتب - مصطفى عريشة:

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي للإعلان عن موافقة هيئة الدواء المصرية علي تسجيل علاج ثوري لمرض التهاب المفاصل الصدفي وعقب 8 أشهر فقط من تسجيله في هيئة الغذاء والدواء الامريكية الذى تم عام 2020.

ويدير المؤتمر الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام (مصراوي - يلا كورة - الكونسلتو - شيفت).

ويشارك في المؤتمر الدكتور عادل محمود، أستاذ امراض الباطنة والروماتيزم رئيس قسم الروماتيزم بكلية طب جامعة عين شمس، والدكتور باسل الزرقانى أستاذ ورئيس قسم الأمراض الروماتيزمية كلية طب قصر العينى، والدكتور أيمن الجرف، أستاذ الأمراض الروماتيزمية جامعة القاهرة، ورئيس الجمعية المصرية للأمراض الروماتيزمية.

التهاب المفاصل الصدفي هيئة الدواء المصرية هيئة الغذاء والدواء الامريكية مجدي الجلاد عادل محمود الروماتيزم مجموعة أونا للصحافة والإعلام

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