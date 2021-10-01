وزيرة البيئة: من الضروري العمل سويا من أجل التصدي للتغيرات المناخية

كتب- محمد نصار:

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الملتقى الخاص بتحالف عمل التكيف (AAC)، بعنوان: الرحلة الحالية والطريق إلى المستقبل.. تأملات واستعراض التقدم المحرز منذ دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للعمل على التكيف والمرونة في 2019، وذلك عبر الفيديو كونفرانس وعلى هامش اجتماعات المشاورات التمهيدية قبل مؤتمر الأطراف الـ 26 للتغيرات المناخية المنعقد بمدينة ميلانو بإيطاليا وبمشاركة وزيرة الطاقة الإنجليزية ووزيرة البنية التحتية الهولندية وخبراء العمل المناخي بالعالم.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن الملتقى تنظمه مصر بصفتها رئيس تحالف عمل التكيف وبمشاركة المملكة المتحدة وبالتنسيق مع المعهد الدولي للموارد معربة عن سعادتها بمشاركة قادة وخبراء التكيف مع المناخ على مستوى العالم داعية إياهم لمشاركة تجربة بلادهم وما تم إحرازه من تقدم في هذا الصدد لتحفيز الجهود عالميا للتكيف فيما قبل مؤتمر الأطراف الـ 26 والـ 27 للتغيرات المناخية COP26-27 وما بعدهما.

وأكدت وزيرة البيئة على أن الملتقى يهدف إلى مناقشة جهود التكيف في قطاعات الصحة والمياه على المستوى العالمي والمحلي للبلدان وأساليب المجتمعات المحلية في التكيف لرفع القدرات المؤسسية لدعم التكيف وخاصة مع ترابط قضايا المياه والصحة والزراعة.

وأضافت ياسمين فؤاد أنه من الضروري العمل سويا للتصدي للتغيرات المناخية فليس لدينا وقت لنضيعه، مشددة على أهمية التضامن لتفعيل اتفاق باريس وزيادة العدالة وبناء الثقة في الحوار خلال مؤتمر الأطراف الـ 26 والـ 27 لرفع الطموح فيما يتعلق بإجراءات التكيف، مشيدة بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة بتخصيص نصف التمويل لقضايا التكيف لتعجيل العمل المناخي.

وقد استعرضت وزيرة البيئة التجربة المصرية والإجراءات الوطنية للتصدي لتغير المناخ حيث قامت مصر بعد مؤتمر الأطراف الذي عقد بكاتوفيتسا برفع قدراتها المؤسسية ليصبح المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء بالقطاعات المعنية مما ساهم في دمج بعد تغير المناخ في الخطط التنموية بمختلف الوزارات كما تقوم مصر حاليا بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والخطة الوطنية للتكيف وغيرها من الإجراءات الوطنية التي تساهم بشكل فعال في التصدي لآثار تغير المناخ.

وفي ختام كلمتها دعت المجتمع الدولي لبحث كيفية رفع الطموح ودعم الدول النامية عن طريق توفير وسائل التنفيذ وتيسير الوصول للتمويل.

جدير بالذكر أن تحالف التكيف والمرونة بدأ منذ 2019 كنتيجة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة ومن خلال التعاون بين شركاء التحالف تم الانتقال من تحالف للتكيف إلى تحالف عمل التكيف وقد توجهت وزيرة البيئة بالشكر لكل من كندا وكولومبيا وفيجي وغانا واليابان على الانضمام مؤخرا للتحالف وحثت المزيد من الدول للانضمام لتعزيز العمل على أرض الواقع.​