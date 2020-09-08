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برلماني: قنوات "الإخوان" أدمنت الكذب.. وعلى المواطن تجاهلها تمامًا

01:51 م الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
برلماني: قنوات "الإخوان" أدمنت الكذب.. وعلى المواطن تجاهلها تمامًا

النائب جون طلعت

مصراوي

قال جون طلعت، عضو مجلس النواب، إنه يدعو المواطنين إلى صم آذانهم عن سيل الشائعات الإخوانية التي تم ترويجها عبر إعلام الإخوان خلال الأيام الماضية.

وأشار جون، خلال حديث له، اليوم الثلاثاء، إلى أن الإخوان أطلقوا كمًّا هائلًا من الشائعات خلال الفترة الماضية؛ بهدف عرقلة جهود الدولة نحو التنمية، وإثارة حالة مقصودة من البلبلة واللغط والتشكيك، ومن المفترض أن يواجهها المواطن بسلاح الوعي؛ وهذا هو دور وسائل الإعلام الوطنية في هذه المرحلة الحرجة من عمر الوطن.

وأوضح البرلماني أنه حاول إحصاء الشائعات الإخوانية خلال الأيام القليلة الماضية، فوجد أن بعضها يتعلق بعمل البرلمان والبعض الآخر يستثمر الوفاة الطبيعية لعصام العريان؛ للزعم بأن قادتهم يواجهون الموت في السجون، وجانب آخر من الشائعات يدَّعي على الدولة كذبًا ترحيل المواطنين من بعض الأماكن.

وأضاف طلعت: "هذه جماعة إرهابية قنواتها أدمنت الكذب، والحل هو تجاهلها تمامًا من جانب المواطن".

جون طلعت مجلس النواب الشائعات الإخوانية

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