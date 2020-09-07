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مبادرة من "التضامن" لتنفيذ برامج توعوية متكاملة حول أضرار المخدرات بحي الأسمرات

08:16 م الإثنين 07 سبتمبر 2020
مبادرة من "التضامن" لتنفيذ برامج توعوية متكاملة حول أضرار المخدرات بحي الأسمرات

نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي

(مصراوي):

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إطلاق مبادرة بحي الأسمرات، لتنفيذ برامج توعوية متكاملة حول أضرار تعاطي المخدرات، تتضمن تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية، إضافة إلى توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" لتقديم الخدمات العلاجية مجانًا.

وأكدت القباج أنه سيتم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان، من خلال زيادة الوعي بين قاطني حي الأسمرات، وخاصة الشباب والمراهقين، حيث سيتم التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وتعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وتعتمد هذه التدخلات على التواصل المباشر مع كافة الأسر المقيمة في حي الأسمرات، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، كما سيتم تنفيذ حملات طرق الأبواب للأسر لتوعيتهم بخطورة المشكلة في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما سيتم إنشاء مقر لصندوق مكافحة الإدمان، لتقديم خدمات المشورة والدعم النفسي وتوفير الخدمات العلاجية لأي حالة إدمان مجانًا، من خلال الخط الساخن التابع للصندوق.

وأوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، أن المبادرة تتضمن أيضًا اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات، وتنفيذ حملات مستدامة نحو مؤسسات خالية من المخدرات سواء أكانت مؤسسات تعليمية أو شبابية رياضية أو إدارية بحي الأسمرات، بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان والمتعافين لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعي، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تتضمن كافة المناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات" على المستوى القومي، وتستهدف في المرحلة الأولى منطقة حي الأسمرات، حيث يبلغ إجمالي عدد الأسر به حوالي 12000 أسرة حتى نهاية عام 2019، وأن من ضمن المبادرة تنفيذ برنامج لرفع وعي جميع طلاب مدارس حي الأسمرات، بخطورة القضية وبناء مهارتهم الحياتية للتمكين من رفض تعاطي المخدرات.

نيفين القباج وزارة التضامن الاجتماعي المخدرات حي الأسمرات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

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