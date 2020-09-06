اللقطات الأولى للكشف الأثري الجديد في منطقة سقارة (فيديو وصور)

"13 تابوتًا مغلقًا من 2500 سنة".. وزير الآثار يتفقد كشف أثري جديد



(مصراوي):

نشرت وزارة السياحة والآثار، مقطع ترويجي للإعلان عن الكشف الأثري الجديد، الذي تفقده الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد، في منطقة سقارة الأثرية.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أنه سيتم نشر عددٍ من الأفلام الترويجية الأخرى، لحين إعلان كافة تفاصيل الكشف قريبًا.

وسبق أن نشر "مصراوي" يوم الثلاثاء الماضي الموافق أول سبتمبر، أنباء عن الاكتشاف، مؤكدًا أن الإعلان عنه سيكون فور عودة وزير الآثار من افتتاح معرض ملوك الشمس في جمهورية التشيك.

وتفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، برفقة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة والتي أسفرت عن الكشف عن بئر عميق للدفن به أكثر من 13 تابوتًا آدميًا مغلقًا منذ أكثر من 2500 عام، حيث يبلغ عمق البئر حوالي 11 مترًا، وعُثر بداخله على التوابيت الخشبية الملونة المغلقة مرصوصة بعضها فوق البعض.

وحرص العناني على النزول إلى قاع البئر مع الدكتور مصطفى وزيري، لتفقد الكشف تمهيدًا للإعلان عنه قريبًا في مؤتمر صحفي بمنطقة آثار سقارة، كما وجّه الشكر إلى العاملين بالموقع للعمل في ظروف صعبة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وتشير الدراسات المبدئية إلى أن هذه التوابيت مغلقة تمامًا، ولم تُفتح منذ أن تم دفنها داخل البئر وأنها ليست الوحيدة، فمن المرجح أن يتم العثور على المزيد منها داخل النيشات الموجودة بجوانب البئر والتي تم فتح أحدها وتم العثور بداخلها على عدد من اللقى الأثرية والتوابيت الخشبية، وحتى الآن لم يتم تحديد هوية ومناصب أصحاب هذه التوابيت أو عددها الإجمالي، ولكن سيتم الإجابة على هذه الأسئلة خلال الأيام القليلة المقبلة من خلال استمرار أعمال الحفائر.

وتنظم وزارة السياحة والآثار حملة ترويجية على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة المقبلة، للترويج لهذا الكشف الأثري، ومن المقرر أن يتم نشر أولى الأفلام الترويجية الخاصة به مساء اليوم الأحد.







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