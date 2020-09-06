أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

دورة تدريبية حول الطرق الحديثة لتشخيص ومكافحة أمراض المحاصيل الحقلية والبستانية

08:22 م الأحد 06 سبتمبر 2020
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

كتب- أحمد مسعد:

نفذ معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، برنامج تدريبي تحت عنوان: "أهم الطرق الحديثة لتشخيص ومكافحة أهم أمراض المحاصيل الحقلية والبستانية"، اليوم الأحد، في محافظة الفيوم، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

يأتي البرنامج التدريبي، والذي من المقرر أن ينتهي الخميس المقبل، في إطار التعاون المثمر مع مديريات الزراعة على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات، إن البرنامج يتناول عددًا من الموضوعات منها أهم أمراض محاصيل الفاكهة وطرق مكافحتها، وأمراض محصول الطماطم وطرق المكافحة، والأمراض التي تصيب محصول الذرة وطرق الوقاية والعلاج، فضلًا عن أهم أمراض المحاصيل الزيتية، وأهم الأمراض النيماتودية على بعض المحاصيل الاقتصادية.

وأشار خليل إلى أن البرنامج يستهدف تدريب 25 متدربًا من الفنيين الزراعين وأخصائي المحصول والمكافحة والإرشاد، لتوصيل الإرشادات الفنية الخاصة بهذه المحاصيل للمزارع، للنهوض بزيادة المحصول كمًا ونوعًا، لافتًا إلى أنه يتم خلال التدريب مراعاة إتخاذ الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا.

دورة تدريبية مكافحة أمراض المحاصيل معهد بحوث أمراض النباتات وزير الزراعة

الخبر التالى:

"13 تابوتًا مغلقًا من 2500 سنة".. وزير الآثار يتفقد كشف أثري جديد في منطقة سقارة (صور)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 99582

    عدد المصابين

  • 76305

    عدد المتعافين

  • 5495

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 26743381

    عدد المصابين

  • 18826494

    عدد المتعافين

  • 877268

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"الألبان والبتلو".. 3 توجيهات من السيسي في اجتماعه مع وزير الزراعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا