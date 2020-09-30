لمدة 3 سنوات.. اتفاقية تعاون بين المنشآت السياحية وكلية السياحة بالفيوم لتفعيل 7 بنود

كتب- يوسف عفيفي:

وقعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، وكلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم، اتفاقية تعاون مشترك لتبادل الخبرات ودعم وتطوير الكوادر البشرية ورفع كفاءة منظمات الأعمال وزيادة السياحة بمحافظة الفيوم لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

وبحسب بيان اليوم، وقع الاتفاق عن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، عادل المصري، رئيس الغرفة، وعن كلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم الدكتور أشرف عبدالمعبود، عميد الكلية، وبحضور كل من الدكتورة سوزان بكري، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا سابقا، وهشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، وأحمد الناظر، الأمين العام للغرفة.

ويقضي الاتفاق في بنوده بالتالي:-

- تمكين أعضاء مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية وأعضاء الجمعية العمومية ومديري المنشآت السياحية بجميع محافظات مصر من الاستفادة من المحتوى العلمي لمكتبة المعهد مجاناً.

- التبادل والتعاون المشترك في مجال التدريب لصالح الطلبة والعاملين بقطاع المنشآت والمطاعم السياحية وذلك بترتيب مسبق بين الكلية والغرفة وتفعيله من خلال إصدار الغرفة لمنشور دوري لأعضاء الجمعية العمومية يوصيهم ويحثهم على التعاون مع الكلية بشأن التدريب العملي لطلابها طبقاً لبروتوكول التعاون فيما بينهم لمن يرغب في التعاون ولتحقيق الهدف الأساسي من التدريب الذي يسهم في توفير فرص عمل مناسبة للخريجين.

- تنظيم كلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم دورات تدريبية للعاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية داخل الكلية بأجر رمزي لتحقيق الهدف المرجو من التدريب وهو رفع كفاءة العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية.

- تنظيم وإقامة ندوات المشاركات المجتمعية بين ممثلي قطاعات المنشآت السياحية في مختلف المحافظات وأعضاء هيئة التدريس لمعرفة أهم الموضوعات والمشكلات بشأن صناعة السياحة والعمل على حلها علمياً وعملياً.

- عقد ندوات مشتركة بين الكلية وغرفة المنشآت والمطاعم السياحية لنشر الوعي السياحي والتوعية بأهمية السياحة ومردودها على الاقتصاد المصري وذلك بمقر الكلية أو الغرفة أو المنشآت التابعة لها أو بأي قاعة مؤتمرات.

- إقامة المؤتمرات المشتركة بالتعاون فيما بين الطرفين سواء بمقر الكلية أو بمقر المنشآت التابعة لغرفة المنشآت السياحية على مستوى الجمهورية بترتيب مسبق أو بأسعار متميزة تشجيعا لهذا النمط.

- إقامة ورش عمل مساهمة في البحوث العلمية وتسجيل الرسائل في المشكلات التي تعترض قطاع السياحة وخاصة قطاع المنشآت والمطاعم السياحية على أن تقوم الغرفة بموافاة الكلية بأهم المشكلات التي تعترضها.​