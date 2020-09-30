"الزراعة": ضبط 73 طن كبدة مستوردة منتهية الصلاحية بالإسكندرية

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن إدارة التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بمحافظة الإسكندرية، تمكنت اليوم الأربعاء، من ضبط عدد 5220 كرتونة كبدة مجمدة مستوردة بإجمالي وزن 73 طنا و80 كيلو، لاختلاف تواريخ الصلاحية المدونة على الكرتونة من الخارج بما هو مدون على أكياس الكبدة من الداخل و التاريخين منتهيًا الصلاحية مع وجود تغير ظاهري فى لون الكبدة و قد تم التحفظ على الكمية وتحرير محضر بالمضبوطات والعرض على النيابة المختصة تم الضبط بدائرة قسم العامرية ثان.

وأضاف "محمود"، أن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي من بداية شهر سبتمبر حتى أمس على مستوى الجمهورية بلغ حوالي 86 طنا و 365 كيلو منها 60 طنا و 918 كيلو غير صالح للاستهلاك الآدمي و25 طنا و447 كيلو لحوم و دواجن مذبوحة خارج المجازر على مستوى الجمهورية.

يذكر أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 796 محضرا بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.