أكثر الكلمات إنتشاراً

مناظرة ترامب وبايدن أمير الكويت التصالح في مخالفات البناء المنتصر بالله الانتخابات الأمريكية العام الدراسي الجديد فتاة فيرمونت سد النهضة أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك

الحكومة تعلن إنشاء منطقة حرة خاصة للصناعات النسيجية وإنتاج الأقمشة

01:04 م الأربعاء 30 سبتمبر 2020
الحكومة تعلن إنشاء منطقة حرة خاصة للصناعات النسيجية وإنتاج الأقمشة

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على إنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم شركة "تيانباي إيجيبت المحدودة " Tianpai Egypt Co.LTD بالمنطقة الصناعية A1 بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 21756م2؛ لمزاولة نشاط الصناعات النسيجية وإنتاج الأقمشة بأنواعها المختلفة وإنتاج الملابس الجاهزة والصباغة والطباعة لكافة أنواع الأقمشة والخيوط.

وأقر مجلس الوزراء، في اجتماع الحكومة الأسبوعي الأربعاء، تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم "جامعات المعرفة الدولية" لاستضافة فرع لجامعة "كوفنتري" الانجليزية داخل مصر.

وجاءت التعديلات من خلال إضافة بنود جديدة، إلى جانب البرامج المذكورة في قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر، تتمثل في: برنامج الأعمال والتسويق، وبرنامج علوم المحاسبة والتمويل، وبرنامج إدارة الأعمال، وبرنامج إدارة الأعمال والموارد البشرية، وبرنامج علم النفس، وبرنامج علم النفس الرياضي والتدريبي، مع منح درجة البكالوريوس في البرامج المشار إليها. تجدر الإشارة إلى أن الفرع يهدف إلى الإسهام في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلتها في المملكة المتحدة والتي يتواجد بها المقر الرئيسي لجامعة كوفنتري، وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين به.

الصناعات النسيجية إنتاج الأقمشة الحكومة شركة تيانباي إيجيبت

الخبر التالى:

مجلس الوزراء يوافق علي ضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 102955

    عدد المصابين

  • 95586

    عدد المتعافين

  • 5901

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 33495040

    عدد المصابين

  • 24804011

    عدد المتعافين

  • 1005096

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:شديد الحرارة على جنوب سيناء والصعيد.. الأرصاد تعلن طقس 72 ساعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا