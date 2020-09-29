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الزراعة: دورة لتنمية مهارات سكان الصحراء في الإنتاج الحيواني والداجني بـ"مطروح"

11:18 م الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
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كتب - أحمد مسعد:

أعلن الدكتور عبدالله زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء، تنظيم دورة تدريبية لتنمية مهارات سكان الصحراء في مجال الإنتاج الحيواني والداجني بمحافظة مطروح.

وأضاف أنه تم تكليف الكتور رأفت خضر رئيس شعبة الإنتاج الحيواني والداجني، بتنظيم دورة تدريبية لتنمية مهارات سكان الصحراء في مجال الإنتاج الحيواني والداجني بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع بواحة سيوه بعنوان : التطبيقات العملية لإدارة مزارع الإنتاج الحيواني والداجني تحت ظروف البيئة الصحراويه

وأشار إلى أن الدورة تتضمن تنمية المعارف عن طريق الشق النظري ثم تنمية المهارات عن طريق الشق العملي الذي يتم فيه تطبيق نتائج البحوث والدراسات العلمية علي أرض الواقع، وبذلك يتم الربط بين البحث العلمي والعمل الحقلي وهو ما يهدف إليه المجال البحثي في تحقيق التنمية المستدامه وتشمل الدورة:

ـ إلقاء الضوء علي أهم معوقات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة في واحة سيوه وسبل التغلب عليها.

ـ إجراء البيان العملي لسكان الواحة في كيفية تكوين العلائق في مراحل الإنتاج المختلفة.

ـ التعامل الأمن من المخلفات الزراعية وكيفية الاستفادة منها

‏ـ تدريب سكان الواحة علي إدارة مزارع الأغنام والماعز.

ولفت إلى أن ذلك يأتي في ظل التحديات التي يواجهها العالم بشكل عام والوطن العربي بشكل خاص وفي القلب، منها أزمة نقص الغذاء التي يعاني منها مئات الملايين من البشر حول العالم سواء من نقص الموارد او نقص المهارات، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

الإنتاج الحيواني وزارة الزراعة مركز بحوث الصحراء مهارات سكان الصحراء

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