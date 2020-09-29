أكثر الكلمات إنتشاراً

أمير الكويت التصالح في مخالفات البناء المنتصر بالله الانتخابات الأمريكية العام الدراسي الجديد فتاة فيرمونت سد النهضة أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك

لجنة المرأة بـ "المحامين" تعقد أولى اجتماعاتها وسط حضور مكثف

06:58 م الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
لجنة المرأة بـ "المحامين" تعقد أولى اجتماعاتها وسط حضور مكثف

المحامين

مصراوي

عقدت لجنة المرأة بالنقابة العامة للمحامين، أولى اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، بقاعة الحريات بالنقابة، برئاسة فاطمة الزهراء غنيم مقرر اللجنة، وأعضاء اللجنة، وعدد من المحاميات.

وقالت فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس نقابة المحامين، مقرر لجنة المرأة، إنني أعول عليكم في هذه اللجنة، بعد أن أثبتنا للجميع أننا قادرين على أن نقف جنبا إلى جنب، نساند بعضنا البعض، مشيرة إلى أنه يجب على المحاميات الحرص على الكلمة التي تخرج من أفواههم حتى لا تؤخذ ضدهم، وعلينا أن نحتذي بالسيدة هدى شعراوي، وغيرها من النساء اللتي تقلدن العديد من المناصب الهامة في الدولة.

وطالبت مقرر لجنة المرأة، من المحاميات بالترابط والوقوف جنبا إلى جنب، من خلال وجودهم في هذه اللجنة التي تأسست عام 1994، ولكن دورها كان مهمش، مطالبةً بضرورة تفعيل دور اللجنة في المجالس المتخصصة، وعلى رأسها المجلس القومي للمرأة.

وكشفت عضو مجلس النقابة العامة، عن توقيع بروتوكول تعاون بين لجنة المرأة بنقابة المحامين، والجامعة الأمريكية، يتضمن عقد دورات متخصصة للمحاميات في العديد من المجالات بشكل مجاني، وستكون الدورات مفعلة على مستوى الجمهورية، بحيث يكون منها جزء الكتروني يخدم المحاميات بالمحافظات الأخرى.

وتابعت:" يجب أن يكون هناك لجنة مرأة بكل نقابة فرعية تتواصل مع اللجنة الأساسية بالنقابة العامة، مشددة على ضرورة أن يكون تشكيل لجنة المرأة من خلال اللجنة نفسها، وعدم تركها للمجالس، سواء الحالي أو القادم، وذلك حتى تتمكن اللجنة من أداء دورها وتحقيق أهدافها.

المحامين1

النقابة العامة للمحامين لجنة المرأة

الخبر التالى:

الكنيسة القبطية ناعية أمير دولة الكويت: قائد الإنسانية ورجل السلام

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 102955

    عدد المصابين

  • 95586

    عدد المتعافين

  • 5901

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 33495040

    عدد المصابين

  • 24804011

    عدد المتعافين

  • 1005096

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مجلس الوزراء الكويتي يعلن الشيخ نواف الجابر أميرًا للبلاد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا