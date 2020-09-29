محافظ القليوبية يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينتي الخصوص وكفرشكر

القليوبية- أسامة علاء الدين:

اعتمد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، المخطط الاستراتيجي لمدينتي الخصوص وكفر شكر.

جاء ذلك بحضور المهندسة أماني الدواخني مدير إقليم القاهرة الكبرى بهيئة التخطيط العمراني، وإيمان ريان وسمير حماد نائبا المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندسة منال زين العابدين مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، واللواء نادر سعيد رئيس مدينة الخصوص.

جرى في المخطط التعديل لمراعاة شبكة الطرق القائمة للحفاظ على الأملاك الخاصة، كما سيجرى استكمال الاعتمادات في باقي المدن بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

وأكد المحافظ أن هذا الاعتماد جاء بعد جهود وتنسيق مع هيئة عمليات القوات المسلحة والهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأمر الذي سيسهم إلى حد كبير في القضاء على أزمة الإسكان وتحقيق أعلى استفادة من الحيز العمراني المعتمد للمدينة والذي يؤدي بدوره أيضا إلى تقليص ظاهرة البناء المخالف ويقضي على العشوائية، بالإضافة إلى الإسهام الجيد في إدارة الأراضي والإفادة من فرص الاستثمار المتاحة وتحديد أماكن الخدمات لدفع عجلة التنمية والحد من نمو المناطق العشوائية.

وأضاف المحافظ، أن المخطط روعي فيه النظرة المستقبلية، ويهدف في المقام الأول إلى جعل مدن المحافظة حضارية منظمة بها جميع الخدمات، مشيرًا إلى أنه جرى دراسة الوضع الراهن لمختلف القطاعات الخدمية والمرافق بالمدينتين.