إعانة 2000 لمصابي كورونا .. تفاصيل اجتماع الـ7 ساعات لمجلس "البيطريين"

مصراوي

عقد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم النقيب العام، اجتماعاً، استمر لأكثر من 7 ساعات، وذلك عقب انعقاد اجتماع لجنة المنشأت البيطرية، ولجنة دخلاء المهنة، وكذلك جلسة لمجلس إدارة صندوق التكافل.

وأوضحت النقابة، فى بيان لها، أن مجلس النقابة قد وافق على عدة قرارات، هى: التصديق على بنود الإعانات والسلفة المقدمة لنقابة أسيوط. والموافقة على الإعانات الاجتماعية، والعلاج المقدمة والمتأخرة لعدة أشهر. وأن تكون إعانة الإصابة بالكورونا 2000 جنيه فقط، وبموجب تقرير رسمي من مستشفى حكومي لبيان الإصابة، مرفقا به صور الأشعة المقطعية، والتحاليل. وكذلك الموافقة المبدئية لصرف سلفة لصندوق التكافل لسداد المستحقات المتأخرة للأطباء البيطريين "المعاشات والوفيات".

كما وافق مجلس النقابة على المذكرة المقدمة من الدكتور محمد سيف عضو المجلس، بخصوص تشكيل لجنة لفحص أعمال نادي النيل بالعجوزة، تمهيدا لتسليمه وافتتاحه مع وضع لائحة موحدة تطبق على كافة الأندية الحالية والمستقبلية، وتشكيل لجنة لحصر كافة المقرات و ملكيات النقابة ومراجعة كافة عمليات الاسناد الخاصة بها. و تكليف الدكتور محمد عفيفي سيف برئاسة لجنة فحص أعمال نادي النيل بالعجوزة. كما وافق المجلس على عرض الموقف المالي للنقابة العامة والفرعيات. وتكليف المستشار القانوني بمتابعة قضية المرحوم طبيب بيطري هانى الفرحانى، الذى توفى نتيجة خطأ طبى.

ووافق مجلس النقابة على استمرار دور النقابة في دعم العملية التعليمية، والبحثية، بدعم مؤمرات الكليات والمعاهد البحثية وبشرط الاكتفاء بتمثيل النقابة يوم الافتتاح الرسمي فقط. مع إحالة 3 شكاوى من أطباء بيطريين تجاه زملاء آخرين للجنة الشكاوى، لبحثها وعرض تقرير عنها على المجلس القادم. وأيضًا عرض آخر مستجدات موضوع طبيب سفاجا مع استمرار إحالته للتحقيق النقابى.

كما قرر مجلس النقابة عرض خطط اللجان الأساسية والمساعدة من مقرري اللجان. ووافق على اعتماد مصروفات العملية الانتخابية.، فيما قرر المجلس اختيار الدكتورة نبيلة البطراوي عضو المجلس، مقررا للجنة التحاليل، والدكتور عبد العزيز الجوهري لتنمية الموارد، والدكتور محمد سيف للجنة التكنولوجية بالتعاون مع الدكتور محمد شفيق.