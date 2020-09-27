"مالك العقار أم الساكن".. من يتحمل رسوم التصالح في مخالفات البناء؟ (بشكل نهائي)

كتب- محمد نصار:

يتساءل الكثير من المواطنين ملاك الوحدات السكنية عن المطلوب منه التصالح وسداد الرسوم على مخالفات البناء في العقارات التي يقطنون بها، هل هم أم صاحب العقار؟.

الأصل في الأمر أن يتحمل قيمة المصالحة من ارتكب المخالفة، وهو مالك العقار وليس مالك الوحدة السكنية، ولكن نتيجة لما وجدته الحكومة من رفض من جانب أصحاب العقارات للتصالح وظهور ظاهرة "الكاحول" أو صعوبة الوصول إلى مالك العقار الحقيقي، أعلنت الحكومة أن مالك الشقة هو المسئول عن التصالح حال رفض مالك العقار.

وأهابت الحكومة بالمواطنين، من ملاك الوحدات السكنية، تحرير محاضر ضد ملاك العقارات من رافضي التصالح، لمساءلتهم جنائيا من قبل أجهزة الدولة.

ومن المقرر انتهاء مدة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع نهاية شهر أكتوبر المقبل؛ ليبدأ بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين الممتنعين عن تقديم طلبات التصالح.

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