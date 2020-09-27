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القائم بأعمال "أمين عام الشيوخ": بدء تسكين الموظفين بعد نقلهم من مجلس النواب

03:26 م الأحد 27 سبتمبر 2020
القائم بأعمال "أمين عام الشيوخ": بدء تسكين الموظفين بعد نقلهم من مجلس النواب

مجلس النواب

قال المستشار محمود إسماعيل، القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنه بالتزامن مع استلام الأصول الخاصة بمجلس الشيوخ يتم رفع كفاءة المباني وتسكين الموظفين وفقا للدرجات الوظيفية والتخصصات والخبرات السابقة.

وأوضح إسماعيل، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الأحد، أن المرحلة الحالية تشهد تنفيذ قرارات لجنة المالية والإدارية والتي يرأسها المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.

وينتظر مجلس الشيوخ أسماء 100 عضو يعينهم رئيس الجمهورية ليكتمل تشكيل المجلس وفقا لقانون مجلس الشيوخ.

جدير بالذكر أن المادة 115 من الدستور نصت على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

مجلس النواب تسكين الموظفين محمود إسماعيل

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