الجيزة: بدء رصف وتطوير شارع النيل بطول 6 كم

كتب- محمد نصار

بدأت محافظة الجيزة أعمال تطوير شارع النيل بطول 6 كم بداية من ميدان الجيزة وحتى ميدان الكيت كات وذلك بالتعاون مع وزارة النقل.

وأشار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إلى أن شارع النيل يعد من الشوارع الرئيسية وذات الطابع السياحي والتي تدهورت حالته من طبقة رصف وجزيرة وسطى ورصيف مشاة ومسطحات خضراء لكونه لم يدرج ضمن خطط التطوير منذ فترة زمنية طويلة خاصة أنه محور مروري مهم ويشهد حركة مرورية عالية لقيامه بالربط بين الأحياء بمدينة الجيزة.

وأوضح المحافظ، أن أعمال التطوير تهدف إلى توحيد النسق العام للشارع والحفاظ على الطابع السياحي لتحقيق وعودة المظهر الجمالي والحضاري له مرة أخرى.

ولفت إلى أن الأعمال تشمل قطاعين وهما القطاع السياحي بطول 2.5 كم بداية من نفق الجلاء وحتى ميدان الكيت كات والقطاع السكني بطول 3.4 كم بداية من ميدان الجيزة وحتى نفق الجلاء ومن المقرر الانتهاء من الأعمال خلال 3 شهور.

وقال المحافظ، إن الشارع سيصل إلى 4 حارات في كل اتجاه مع توفير أماكن انتظار للسيارات وإضافة مسطحات خضراء ومقاعد لجلوس المتنزهين ومسار سياحي مؤهل للمشاة بجانب تنفيذ أعمال الرصف وتركيب بلاط انترلوك بمسارات المشاة وتدعيم الجزيرة الوسطى وجانبي الطريق بالأشجار والنخيل وبعض المسطحات الخضراء والخدمات وتركيب أعمدة إنارة ديكورية لتعطي للشارع لمسة حضارية والتي يمكن أن تستغل في وضع اللافتات الإعلانية للشركات لتحقيق عائد مادي يستغل في أعمال الصيانة للشارع.

كما سيتم تطوير سور الكورنيش بنسق موحد بداية من نفق الجلاء وحتى ميدان الكيت كات يشمل توحيد شكل الأسوار والبوابات الحديدية للنوادي والمطاعم المطلة على كورنيش النيل وتدعيم حوائط الأسوار بالرخام والجرانيت والإضاءة الديكورية وذلك لإعطاء مظهر حضاري وطابع موحد لتحسين الرؤية والصورة البصرية بالشارع.

ويشمل المخطط استغلال المساحات المهملة وغير المستغلة أسفل كوبري 6 أكتوبر في إنشاء منطقة خدمات للمواطنين وتخصيص أماكن انتظار وإنشاء مقاعد واستراحات ومحطات للأتوبيس.

وأكد المحافظ، على الشركة المنفذة بالبدء في الأعمال وتنفيذها بأعلى المعايير والمواصفات مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد، كما كلف المحافظ الشركة المنفذة بتنفيذ نموذج أولي حوالي 200 م تطوير شامل على أرض الواقع للتأكد من تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات الفنية والرؤية الموضوعة، مشيرا إلى أنه سيتم استلام الأعمال من خلال لجنة فنية متخصصة من كلية الهندسة.

وشدد على أن المحافظة تشهد طفرة غير مسبوقة في تطوير كافة المحاور المرورية الرئيسة والهامة المؤدية إلى المناطق الأثرية والمزارات السياحية وذلك بالتوازي مع تطوير الشوارع الجانبية والداخلية والمناطق الشعبية وغير المخططة.

جاء ذلك خلال لقاء للمحافظ مع اللواء علاء بدران، السكرتير العام، واللواء تامر أبوالنجا، رئيس مدينة الجيزة، ورؤساء أحياء: جنوب والدقي والعجوزة وشمال الجيزة، ومدير مديرية الطرق والنقل، ومدير مديرية الإسكان، ومسئولي وزارة النقل، والشركة المنفذة.