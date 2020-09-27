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السيسي: بنحرم نفسنا من اللقمة علشان نبني بلدنا

01:16 م الأحد 27 سبتمبر 2020
السيسي: بنحرم نفسنا من اللقمة علشان نبني بلدنا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، العزم على بناء الدولة المصرية مهما كانت التكلفة، مشيرا إلى أن مصر تُحسد على وضع كورونا.

وقال السيسي، خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني في مسطرد، اليوم الأحد: بنحرم نفسنا من اللقمة علشان نبني بلدنا وربنا بيساعدنا.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة للمرأة المصرية، قائلا: الست المصرية من فضلك استمري في الحفاظ على إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي مجمع التكسير الهيدروجيني

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