السيسي: بنحرم نفسنا من اللقمة علشان نبني بلدنا

كتب- محمد نصار:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، العزم على بناء الدولة المصرية مهما كانت التكلفة، مشيرا إلى أن مصر تُحسد على وضع كورونا.

وقال السيسي، خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني في مسطرد، اليوم الأحد: بنحرم نفسنا من اللقمة علشان نبني بلدنا وربنا بيساعدنا.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة للمرأة المصرية، قائلا: الست المصرية من فضلك استمري في الحفاظ على إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.