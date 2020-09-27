رئيس الهيئة الهندسية: رفع كفاءة 50 طريقًا شرق القاهرة.. وإنشاء 40 كوبري بتكلفة 22 مليون جنيه

كتب- محمد عبدالناصر:

قال اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنه تم رفع كفاءة 50 طريقًا بمنطقة شرق القاهرة وإنشاء 40 كوبري بتكلفة 22 مليون جنيه.

وأضاف الفار، خلال كلمته في افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، اليوم الأحد: "إننا نستكمل اليوم مسيرة العطاء والإنجازات لافتتاح صرح صناعي عملاق، هو مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد؛ والذي يتزامن مع قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتطوير الطرق والمحاور بمنطقة شرق القاهرة، حيث نفتتح اليوم أحد المحاور المرورية (محور التجنيد شبرا بنها) والذي تم تنفيذه ضمن مشروع منطقة شرق القاهرة، والذي يعد شريانًا حيويًّا يربط منطقة مسطرد بالطرق الرئيسية شرق وغرب الجمهورية؛ حيث تم ربطهما بكل من طريق القاهرة- السويس، وطريق القاهرة- الإسماعيلية، وطريق القاهرة- إسكندرية الصحراوي والزراعي".

وتابع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: "ونحن ندرس تطوير شرق القاهرة، كان العامل الرئيسي هو ضرورة التغلب على الازدحام المروري في القاهرة الكبرى، وبدأنا ندرس المشكلات المرورية الموجودة في القاهرة والكثافات المرورية؛ حيث وصلت الكثافات المرورية إلى 7 آلاف مركبة في الساعة، في الأوقات العادية، ووصلت إلى 12 ألف مركبة في الساعة في أوقات الذروة".

وأوضح الفار أنه نتيجة الكثافات المرورية العالية التي كانت موجودة، أدت إلى خسائر مالية كبيرة نتيجة الازدحام؛ وصلت إلى إلى 175 مليار جنيه سنويًّا، متمثلة في 84 مليار جنيه نتيجة زيادة زمن الرحلات المرورية، و23 مليار جنيه نتيجة زيادة استهلاك الوقود، و67 مليار جنيه نتيجة زيادة معدلات الحوادث.

وأضاف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أن خطة تطوير منطقة شرق القاهرة بمساحة 1072 كم، شملت رفع كفاءة 50 طريقًا بإجمالي أطوال 200 كم، بالإضافة إلى إنشاء 40 كوبري بإجمالي أطوال 20 كم، بتكلفة مالية 22 مليار جنيه، وتم تنفيذ 7 محاور، وافتتاح أول 6 منها في 30 يونيو الماضي، واليوم يتم افتتاح المحور السابع؛ وهو التجنيد شبرا بنها الحر.

وأشار الفار إلى أن المحور الأول هو محور النزهة الميرغني الخليفة المأمون بطول 12 كم، وتم إنشاء عليه أربعة كبارٍ، والثاني محور روكسي- رمسيس بطول 8 كم وهو يربط بين ميدان روكسي وميدان رمسيس، والثالث محور الفريق محمد العصار بطول 18 كم، ويربط بداية طريق السويس مع طريق الضبعة- تحيا مصر، وتم إنشاء عليه 8 كبار، والرابع محور جوزيف تيتو كوبري الصاعقة، وطريق النصر بطول 15 كم، والخامس محور الفريق إبراهيم عرابي بطول 13.5 كم؛ وهو يربط منطقة جسر السويس ومصر الجديدة بطريق بلبيس الصحراوي، بالإضافة إلى توسعة وتطوير طريق القاهرة السويس الصحراوي بطول 46 كم، وهو يبدأ من كوبري أبو غزالة وينتهي في مصر الجديدة والطريق الدائري الإقليمي.