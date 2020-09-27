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رئيس الهيئة الهندسية: إنشاء مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد باستثمارات 3.4 مليار دولار

10:25 ص الأحد 27 سبتمبر 2020
رئيس الهيئة الهندسية: إنشاء مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد باستثمارات 3.4 مليار دولار

اللواء إيهاب الفار

كتب- محمد عبدالناصر:

قال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنه تم الانتهاء من إنشاء مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد بالتعاون مع القطاع الخاص، وبلغت استثمارات المشروع نحو 3.4 مليار دولار، وتعمل وحدات الإنتاجية بطاقة تصل إلى 4.7 مليون طن سنويا من مختلف المنتجات البترولية عالية القيمة.

وأضاف اللواء إيهاب الفار خلال كلمته فى افتتاح مشروعات جديدة بحضور ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح الأحد، أنه سيتم افتتاح أحد المحاور المرورية وهو محور التجنيد شبرا بنها الحر، والذي يعد أحد المشروعات الهامة بشرق القاهرة، وتم ربطه بطرق القاهرة السويس ،والقاهرة الإسماعيلية، والقاهرة الإسكندرية الزراعي والصحراوي.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر افتتاح عدد من المشروعات القومية، حيث من المقرر أن يشارك فى افتتاح مجمع "التكسير الهيدروجينى" فى مسطرد بمحافظة القليوبية.

وبدأ الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ شريف السيد خليل، بحضور عدد كبير من قيادات الدولة.

اللواء إيهاب الفار الهيئة الهندسية مجمع التكسير الهيدروجيني مسطرد

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