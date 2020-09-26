تصل لـ 40%.. تخفيضات كبيرة على أسعار المستلزمات الدراسية بالمكتبات الكبرى



كتب- محمد سامي:



شكلت الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة الداخلية بقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، مجموعات عمل للمرور على أجنحة معرض أهلا مدارس يوميا لمتابعة آليات العمل والتأكد من توافر المستلزمات بشكل مستمر طوال فترة المعرض، ومتابعة أسعار المستلزمات المدرسية قبل وبعد التخفيضات مع تذليل أي عقبات تواجه الزائرين.



وفي نفس السياق اتفقت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون الاتحاد العام للغرف التجارية والغرفة التجارية بالقاهرة بالاستمرار في طرح مبادرات تخفيض أسعار المستلزمات المدرسية بالعديد من المكتبات المدرسية الكبرى طوال فترة المعرض بهدف تخفيف العبء على المواطنين.



كما وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، الأجهزة الرقابية بالوزارة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق من أجل التأكد من جودة المنتجات المطروحة، وأنها من مصادر معلومة وليست مجهولة المصدر حرصا على توفير منتجات عالية الجودة وبسعر منخفض مقارنة بنفس أسعار المنتجات في الأسواق الأخرى.



من جانبه أكد أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، أن المعرض يتضمن جميع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة لا تقل عن 20% وتصل إلى 40% وتزيد حيث إن بعض المنتجين والمشاركين في المعارض أعلنوا عن نسبة تخفيضات أكثر من ذلك، إضافة إلى أن المعرض أيضا يتضمن المنتجات الغذائية الأساسية مثل منتجات الألبان والمربى والبسكويت واللحوم المبردة وغيرها من السلع الأساسية التي يحتاجها طلاب المدارس.



ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى حرصه على توفير كافة المستلزمات للمواطنين في إطار تخفيف العبء عليهم خاصة مع المناسبات المختلفة.



وأكد حسام الدين، لمصراوي، استمرار تيسير القوافل المتنقلة في محافظات القاهرة الكبرى وبعض المحافظات الأخرى لطرح المستلزمات بنفس أسعار المعرض الرئيسي كما أن هذه القوافل ستستمر حتى بعد انتهاء المعرض الرئيسي بمدينة نصر والمقرر له في 27 سبتمبر الجاري بهدف توفير الأدوات المدرسية في الأماكن التي لا يتواجد بها مكتبات مدرسية أو معارض أهلا مدارس.