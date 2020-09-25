تدريب الشباب مجانًا على 12 مهنة في المنوفية (التفاصيل والشروط)

(مصراوي):



أعلنت مديرية القوى العاملة بالمنوفية، انطلاق الدورات التدريبية مجانًا على 12 مهنة مطلوبة في سوق العمل الداخلي والخارجي، بمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية، نظرًا لحاجة المجتمع وتخفيفًا من حدة البطالة وتنمية القدرات والمهارات المكتسبة من التكنولوجيا المتقدمة لتنمية الموارد البشرية لتلبية متطلبات سوق العمل.

ووجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بوضع آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكافة المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها، يراعى فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومي للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلاً عن تخفيض أعداد المتدربين بالورش والمراكز لما يقرب من 50% من سعتها التدريبية.

وأوضح عفيفي محمد عفيفي مدير المديرية، أنه سيتم البدء في عملية التدريب فور التسجيل على هذه المهن واستكمال العدد، وتشمل مجالات: (صيانة الحاسب الآلي، والتفصيل والحياكة، وإصلاح وصيانة الأجهزة المنزلية، والدوائر المنطقية، والمصاعد الكهربية والتحكم، والإلكترونيات، والكهرباء ولف المواتير، والنجارة الزخرفية، وصيانة الدش والمحمول، والتبريد والتكييف، والمصنوعات الجلدية، وميكانيكا السيارات).

ولفت إلى أن المتدرب سيحصل خلال فترة التدريب على عدة مميزات تشمل: "حافز تدريب عبارة عن بدل انتقال يومي للمتدرب"، فضلًا عن التأمين على المتدرب خلال فترة التدريب، وتوفير فرص عمل بعد انتهاء التدريب للمتميزين، مع منح المتدربين شهادة معتمدة من المديرية، وتوفير جميع الأدوات والمعدات للمتدرب مجانًا، بالإضافة إلى أتوبيسات تنقل المتدربين يوميًا من أمام المديرية ذهابًا وإيابًا، وتوزيع زي موحد خاص لكل متدرب مجانًا، مؤكدة أن جميع صالات وأماكن التدريب يتم تعقيمها يوميًا، كما يتوافر بالمركز أحدث المعدات والأجهزة للتدريب عن طريق مدربين متخصصين في هذه المهن.

وحدد مدير المديرية شروط الالتحاق:

أن يكون سن المتقدم من 18 حتى 45 عامًا، على أن يتم التسجيل بمواقع مراكز التدريب المهني التابعة للمديرية وعنوانها: مركز التدريب المهني بأشمون شارع الروضة بجوار المدرسة الثانوية للبنات، هاتف 0483443026، مركز التدريب المهني بشبين الكوم خلف النجدة القديمة – خلف الباب الخلفي لنادي الجمهورية، هاتف 0482310151، ومركز التدريب المهني بمدينة منوف : خلف محطة السكة الحديد – بجوار إدارة المرور، هاتف 0483674197، ومركز التدريب المهني ببركة السبع بجوار المركز الصحي ودار المسنين، تليفون 0482992342، ومركز التدريب المهني بسرس الليان بجوار مركز معلومات شبكة المرافق، هاتف 0483351523.