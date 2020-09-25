من أجل التطوير.. " الزراعة" تستعين بمتبقبيات المبيدات وتحليل الغذاء

كتب- أحمد مسعد:

أكدت الدكتورة هند محمود، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، أنه انطلاقا من دور المعمل في المحافظة على جودة وسلامة الغذاء المصري، مشيرة إلى أن تلك الخطوة تتماشى مع ثقة العملاء (سواء من جانب المصدريين أو من مختلف الجهات المعنية) على مدار 25 عام في أجراء أغلب ملوثات الغذاء.

وقالت محمود، في بيان، صباح الجمعة، إن المعمل قام بإدخال جهازين جديدين الى مجموعة عمل تحاليل العناصر الثقيلة، حيث تم تركيب وتشغيل جهاز بلازما الحث المزدوج "ICP-OES" ليصبح لدى المعمل جهازين "ICP-OES"، وتعد تلك الأجهزة الأفضل في تحليل العناصر المعدنية المختلفة في جميع المواد سواء كانت غذائية أو مياه.

وأوضحت مديرة المعمل، أنه من خلال الجهاز ستصل دقة هذه التحاليل إلى جزء في البليون وسرعة فائقة في الأداء، وبإمكانه القياس إلى 73 عنصرا معدنيا في العينة الواحدة من خلال حقنة واحدة ولعدد 240 عينة في دورة التشغيل الواحدة.

وأشارت إلى تركيب وتشغيل جهاز بلازما الحث المزدوج المزود بمطياف الكتلة "ICP –MS" ليصبح لدى المعمل جهازين "ICP –MS" تعد هذه الأجهزة الأدق في تحاليل العناصر المعدنية حيث تصل دقتها إلى جزء في الترليون، وبإمكانها أيضاً قياس 73 عنصرا معدنيا في العينة الواحدة من خلال حقنة واحدة ولعدد 240 عينة في دورة التشغيل الواحدة.