الدروس الخصوصية وإلغاء الحضور بالمدارس وتذاكر النقل العام.. الحكومة ترد على 12 شائعة



كتب- أسامة علي:



أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عدم صحة عدة شائعات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أبرزها ما تردد تراجع إيرادات قناة السويس تزامنا مع اتخاذ السفن مسارات بديلة، وزيادة أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام، وانتهاء مبادرة "ما يغلاش عليك" بجميع المحافظات، وتداول عبوات زيت غير صالحة بالمنافذ التموينية، وظهور سلالة جديدة من أنفلونزا الطيور بمصر.

ويستعرض "مصراوي" رد مجلس الوزراء على 12 شائعة هذا الأسبوع كما يلي:

الحكومة تنفي تراجع إيرادات قناة السويس تزامنا مع اتخاذ السفن مسارات بديلة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تراجع إيرادات هيئة قناة السويس بنسبة 20% بالتزامن مع اتخاذ السفن مسارات بديلة.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع هيئة قناة السويس والتي نفت تلك الأنباء تماما.

وأكدت الهيئة، ارتفاع إيرادات القناة لتصل إلى 467.8 مليون دولار خلال أغسطس 2020 مقارنة بـ 440.1 مليون دولار خلال شهر يوليو 2020 بزيادة بلغت 27.7 مليون دولار.

مجلس الوزراء يكشف حقيقة الامتناع عن إعطاء مقدمي التصالح استمارة وقف الهدم

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن امتناعها عن تسليم استمارة وقف الهدم لمن اقدموا بدفع رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع وزارة التنمية المحلية والتي نفت تلك الأنباء تماما.

وأكدت الوزارة، أن الجهة المختصة بالتصالح تقوم بإعطاء مقدم طلب التصالح شهادة "نموذج 3" تفيد بتقدمه بالطلب وسداد رسوم الفحص مثبتا فيها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

الحكومة تحسم الجدل حول زيادة أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدم صحة ما تدوول بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن رفع أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام.

وقالت هيئة النقل العام، إن أسعار التذاكر الحالية كما هي دون زيادة مع استمرار كل الاشتراكات دون أي تغيير وذلك بهدف التيسير على المواطنين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية.

التموين ترد على أنباء انتهاء مبادرة "ما يغلاش عليك" بجميع المحافظات

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن انتهاء مبادرة "ما يغلاش عليك" بمختلف محافظات الجمهورية.

وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه لا صحة لانتهاء مبادرة "ما يغلاش عليك" بمختلف محافظات الجمهورية، موضحةً أن المبادرة سارية بجميع محافظات الجمهورية دون توقف، وذلك منذ انطلاقها في 26 يوليو وتستمر حتى موعد انتهائها في 26 أكتوبر المقبل.

وأشارت إلى إتاحة شراء السلع والمنتجات إلكترونياً من خلال موقع المبادرة "MOBADRA.GOV.EG"، والتعرف على أسماء وعناوين التجار، والبالغ عددهم نحو 1631 محلاً وتاجراً، موزعين على مختلف المحافظات.

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الحكومة تنفي إدراج الجامعة المصرية اليابانية ضمن الجامعات الخاصة غير المملوكة للدولة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إدراج الجامعة المصرية اليابانية ضمن الجامعات الخاصة غير المملوكة للدولة.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه لا صحة لإدراج الجامعة المصرية اليابانية ضمن الجامعات الخاصة غير المملوكة للدولة، مُوضحةً أن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تعد جامعة بحثية حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة، مملوكة بالكامل للدولة، تستهدف جذب الشركات والهيئات اليابانية للتعاون معها بحثياً، ونقل التكنولوجيا الجديدة وأساليب العمل المتطورة إلى مصر.

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"التموين" تكشف حقيقة تداول عبوات زيت غير صالحة بالمنافذ التموينية

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تداول عبوات زيت غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنافذ التموينية.

وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لا صحة لتداول عبوات زيت غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنافذ التموينية، مُشددةً على أن جميع السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية بما فيها الزيت سليمة وآمنة تمامًا.

وشددت على استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بشكل مكثف على كافة الأسواق، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ضبط أي مخالفات.

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هل ظهرت سلالة جديدة من أنفلونزا الطيور بمصر؟.. الزراعة تُجيب

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ظهور سلالة جديدة من أنفلونزا الطيور في مصر.

وقالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه لا صحة لظهور سلالة جديدة من أنفلونزا الطيور في مصر، مُوضحةً أنه يتم إجراء فحص دوري شامل لطيور المزارع، ولا يُصرح بنقل الطيور الحية إلا بعد التأكد من سلامتها وخلوها من أي أمراض أو أوبئة.

وأشارت إلى قيام المنظمة العالمية للصحة الحيوانية "OIE"، بإدراج مصر رسمياً ضمن قائمة الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض أنفلونزا الطيور، بما يسهم في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتشجيع الاستثمار الداجني.

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"الحكومة" تكشف حقيقة زيادة أسعار المستلزمات بمعارض "أهلا مدارس" بأكثر من 25%

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية بمعارض "أهلاً مدارس" بأكثر من 25% مقابل نظيرتها بالأسواق.

وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه لا صحة لارتفاع أسعار الأدوات المدرسية بمعارض "أهلاً مدارس" بأكثر من 25% مقابل نظيرتها بالأسواق، مُوضحةً أن كافة الأدوات والمنتجات المطروحة بمعارض "أهلاً مدارس" تتميز بأسعارها المخفضة بنسب تتراوح بين 20 و30% مقارنةً بنظيرتها المتداولة في الأسواق وبجودة أعلى، وذلك لتخفيف العبء على المواطنين.

وشددت التموين، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتوفير أدوات التعقيم والكمامات والقفازات للزوار المترددين على المعرض للوقاية من فيروس كورونا.

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الحكومة تنفي فرض 190 جنيها على المواطنين مقابل دخول وحدات المرور بالإسماعيلية

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إصدار قرار بفرض رسوم قيمتها 190 جنيهاً على الدخول لوحدات المرور بالإسماعيلية.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُشددةً على أنه لا توجد أية رسوم على دخول وحدات المرور بمحافظة الإسماعيلية، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء مثل تلك الشائعات والمعلومات المغلوطة والمغرضة التي تستهدف بث البلبلة بين المواطنين.

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"الآثار" تكشف حقيقة صور متداولة لتشوه حوائط المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تداول صور عن تشوه حوائط المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية.

وقالت وزارة السياحة والآثار، إنه لا صحة لتشوه حوائط المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية.

وأوضحت أن تلك الصور لا تمت بصلة للمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية أو أي متحف أو أثر مسجل بمصر، مُشددةً على أن كافة حوائط المتحف وزخارفها، وكذلك القطع الأثرية به سليمة تماماً، مع استمرار مشروع ترميم وتطوير المتحف تمهيداً لافتتاحه خلال العام المقبل 2021، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على جميع الآثار والتراث الحضاري المصري.

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"التعليم" تكشف حقيقة إلغاء نظام الغياب والحضور خلال العام الجديد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تدوول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إلغاء نظام الغياب والحصور بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ونفت تلك الأنباء تماما.

وأكدت الوزارة أنه لا صحة لإلغاء نظام الحضور والغياب بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد، مُوضحةً أن إجراءات تسجيل الحضور والغياب مستمرة كما هي بمختلف المراحل التعليمية خلال العام الدراسي الجديد، والذي من المقرر أن يبدأ يوم 17 أكتوبر 2020، مع تفعيل نظام التعلم عن بعد إلى جانب الذهاب إلى المدرسة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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"التعليم" تحسم الجدل بشأن إعادة فتح مراكز الدروس الخصوصية

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إعادة فتح مراكز الدروس الخصوصية أمام الطلاب خلال العام الدراسي الجديد.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا توجد أي نية لإعادة فتح مراكز الدروس الخصوصية خلال العام الدراسي الجديد، باعتبارها منشآت تمارس أنشطة تعليمية بالمخالفة للقوانين، مُوضحةً أنه تم توفير بدائل تعليمية مقننة لظاهرة الدروس الخصوصية، من خلال مجموعات التقوية داخل المدارس.

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