مجدي يعقوب: البحث العلمي هو الركيزة الأساسية لبناء الأوطان

كتب- أحمد جمعة:

قال جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، إن البحث العلمي هو الركيزة الأساسية التي تبنى عليها الأوطان.

جاء ذلك في كلمته بحفل تخريج عدد من طلبة السنوات الدراسية النهائية بكليات الصيدلة في مختلف الجامعات المصرية، من برنامج التدريب الصيفي الذي عقدته إحدى الشركات العالمية الرائدة بمجال صناعة الدواء.

وأكد يعقو ضرورة ربط الدراسة الأكاديمية بالصناعة، وتشجيع شباب الباحثين، مضيفا أن قدماء المصريين هم أول من عرفوا الطب، ومصر بحاجة إلى إعلاء القيم والعلم من أجل إنقاذ الإنسانية.

وقال الدكتور رياض أرمانيوس، الرئيس التنفيذي لشركة "إيفا فارما"، إن الشركة تعطي المتدربين الفرصة لاكتساب خبرات العمل بما يساعدهم على اتخاذ القرار والتخطيط لمستقبلهم المهني.

وأوضح أرمانيوس، أن التدريبات العملية استمرت لمدة 7 أسابيع، وضمت 3000 طالب وطالبة من 32 جامعة مختلفة، تحت عنوان "الاستكشاف الوظيفي"، وذلك حرصاً على المساهمة بفاعلية في تأهيل الطلاب لسوق العمل، واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم لتوفير فرص عمل لعدد منهم.

وتابع: "نرحب بجميع المتدربين ونفتح أبوابنا أمامهم طوال الوقت لتقديم أفكارهم التي تساعد على خدمة المريض المصري والأفريقي"، وشدد على ضرورة إبراز دور الصيدلي في الخدمة الطبية، مع تحسين الصورة الذهنية عن مهنة الصيدلة.

وقال إنه من المنتظر فتح مجالات جديدة لعمل الصيدلي بالتزامن مع تعديل القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، ليتواكب مع التطورات الخاصة بالصناعة، وكذلك قانون التجارب السريرية الذي وافق البرلمان عليه مؤخراً، بما يخدم المريض المصري.

وأكد أن قطاع الدواء في حاجة إلى استثمارات جديدة بما يتناسب مع عدد الخريجين من كليات الصيدلة، ويتيح لهم فرص بحثية وعلمية متعددة.

وقالت الإعلامية دينا عبدالكريم، إن التوجه الحالي نحو الصيدلة الإكلينيكية يعزز دور الصيدلي في المنظومة العلاجية، لافتة إلى وجود عدد من التحديات التي تواجههم في سوق العمل، أهمها الصورة الذهنية لدى المجتمع عن مهنة الصيدلي.