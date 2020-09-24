تحديد موعد جديد.. الجيزة: تأجيل قطع المياه عن 9 مناطق بالمحافظة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، عن تأجيل موعد انقطاع المياه عن: حي بولاق الدكرور، أرض اللواء، مناطق مركز ومدينة أبوالنمرس والقرى التابعة لها: (طموه – شبرامنت – زاوية أبومسلم – الحرانية – بني سويف – نزلة الأشطر - منيل شيحة).

وأشارت المحافظة، في بيان اليوم، إلى أنه كان مقررا قطع المياه غدا الجمعة بغرض تنفيذ أعمال تحويل خطي مياه شرب أقطار 500 مم، و300 مم والتي تعوق أعمال تنفيذ محور ترعة الزمر أسفل كوبري ناهيا وتنفيذ الصيانة العاجلة بمحطة مياه أبوالنمرس.

وتابعت المحافظة: سويتم التنويه بموعد الانقطاع الجديد قبلها بوقت مناسب.