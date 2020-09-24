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إحالة السائق ومساعده للتحقيق.. تفاصيل سقوط بوجي قطار بمحطة شبين القناطر

06:03 م الخميس 24 سبتمبر 2020
إحالة السائق ومساعده للتحقيق.. تفاصيل سقوط بوجي قطار بمحطة شبين القناطر

قطار

كتب- أسامة علي:

أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عدم صحة ما تناولته بعض المواقع الإخبارية بشأن خروج قطار عن القضبان بمحطة شبين بالقليوبية.

وأعلنت الهيئة، في بيان، اليوم، أن الواقعة تتمثل في تجاوز سائق جرار مفرد لسيمافور المخزن بمحطة شبين القناطر مما أدى إلى تراكي الجرار على التصادم الخرساني بمخزن المحطة وسقوط البوجي الأمامي للجرار بعيدًا عن الخطوط الطوالي دون التسبب في أي إصابات.

وتابعت: وعلى الفور وجه المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة بتحريك فرق الإنقاذ لمحل الواقعة مجهزين بالآلات لإعادة تركيب الجرار على السكة.

وأوضح البيان، أنه تم وقف السائق ومساعده عن العمل احتياطيا لحين انتهاء التحقيقات وتحويلهم للكشف الطبي وكشف المخدرات.

سقوط بوجي قطار محطة شبين القناطر سكك حديد مصر

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