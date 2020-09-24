"رقم قومي".. قرار جديد من الحكومة بشأن الوحدات السكنية
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة بصدد تنفيذ منظومة جديدة بتعميم رقم قومي لكل وحدة وعقار سكني في مصر.
وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "قبل نهاية 2021 سنستكمل هذه المنظومة لمتابعة وتداول وتقنين حركة البيع والشراء للوحدات العقارية التجارية أو السكنية أو الصناعية".
وأشار إلى التوجه الحكومي لتشجيع فكرة البناء الرأسي لعدم استنزاف الأراضي الزراعية وستكون هناك اشتراطات للاستفادة من قطع أراضي البناء في القرى ومختلف المناطق على مستوى الجمهورية، مشددا على أن الدولة لم ولن تهدم أي عقار مأهول بالسكان.
الخبر التالى:رئيس الوزراء: الدولة لن تهدم أي عقار مأهول بالسكان
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