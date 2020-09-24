كريم سامي رئيساً لشركة مصر للطيران للخدمات الجوية

كتب - محمد عبيد:

أصدر الطيار رشدى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قراراً بتكليف كريم سامي للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية خلفاً للمهندس هشام عبدالحفيظ، والذى قدم الطيار رشدى زكريا الشكر له على جهوده خلال الفترة الماضية .

وكان كريم سامي يشغل منصب رئيس قطاع التشغيل بشركة مصر للطيران للخدمات الجوية، ومن قبلها مدير إدارة خدمة العملاء، ومدير عام المحطات الخارجية، ومدير عام البحوث والتطوير بشركة الخطوط الجوية، ورئيس المجلس التوجيهي للخدمات الأرضية بالاتحاد العربي للنقل الجوي «الأكو»، والمسئول عن خدمات مصر للطيران والمنتج بتحالف ستار، ومساعد مدير محطة مصر للطيران في جدة ولندن ونيروبي والمدينة المنورة .