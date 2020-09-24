الجمعة.. مؤلفات السنباطي والموجي وبليغ بدار الأوبرا

تقدم الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب، مختارات من أعمال زمن الفن الجميل التي أبدعها كبار الملحنين، وذلك بمشاركة نجوم الأوبرا ريهام عبدالحكيم، وياسر سليمان، وأحمد عفت، وعازف الكمان مصطفى عبدالنبي، خلال الحفل المقام في الثامنة مساء الجمعة ٢٥ سبتمبر على المسرح الكبير.

يتضمن الحفل تقديم معزوفة لونجا رياض، وحقابله بكره، ولحن الوفاء، والأطلال، ولسه فاكر، ولعبة الأيام، وليلي نهاري لرياض السنباطي، ومغرم صبابة لبليغ حمدي، وبتبص لي كده ليه لمحمد القصبجي.

كما يقدم الحفل، كعب الغزال لمنير مراد، وبيني وبينك إيه لكمال الطويل، وجبار - الإسمراني لمحمد الموجي إلى جانب موسيقى دقات القلب لأحمد فؤاد حسن، واحتار خيالي لحسين جنيد.