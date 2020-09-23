"الإياتا": 80 مليار دولار خسائر الطيران.. و92‎% انخفاضًا للسفر

كتب- محمد عبيد:

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" إنه طالب بتطوير اختبارات فيروس كورونا؛ حتي تكون سريعة ودقيقة وبأسعار مناسبة مع المسافرين قبل سفرهم؛ كبديل لإجراءات الحجر الصحي التي يتم تطبيقها في العديد من دول العالم، وتسببت في تأخر حركة السفر.

وأضاف "الإياتا" أنه سيعمل عن طريق منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) لتنفيذ هذا الحل؛ لاستعادة حركة السفر مرة ثانية.

وتابع "الإياتا"، في بيان صحفي له، اليوم الأربعاء: انخفض السفر الدولي بنسبة 92٪ عن مستويات 2019؛ بسبب إغلاق الدول حدودها لمكافحة فيروس كورونا.. وأعادت الدول فتح الحدود بحذر وأصبحت إجراءات الحجر الصحي تجعل السفر غير عملي.

من جانبه، أكد ألكسندر دي جونياك، رئيس "الإياتا"، أن الحل لاستعادة حركة السفر هو اختبار فيروس كورونا لجميع المسافرين قبل إقلاع الرحلات؛ مما يعطي الدول الثقة لفتح حدودها دون مخاطر.

ونوه ألكساندر بأن هذا الحل سيعيد ملايين الأشخاص إلى العمل مرة ثانية، مشيرًا إلى أن التوقعات تشير إلى تجاوز الإيرادات المفقودة 400 مليار دولار، ومن المقرر أن تسجل الصناعة خسارة صافية تزيد على 80 مليار دولار خلال العام الجاري.

وأضاف رئيس "الإياتا": كشفت استطلاعات الرأي التي أجراها (الإياتا) عن دعم قوي لاختبار فيروس كورونا في عملية السفر، واتفق نحو 65٪ من الركاب الذين شملهم الاستطلاع على أنه لا ينبغي أن يكون الحجر الصحي مطلوباً إذا كان اختبار الراكب سلبيًّا لفيروس كورونا، وحدد الركاب في الاستطلاع أن تنفيذ تدابير فحص الفيروس لجميع الركاب فعال في جعلهم يشعرون بالأمان، ويأتي في المرتبة الثانية بعد ارتداء الأقنعة، ويعد توفر فحوص الفيروس السريع من بين أهم ثلاثة مطالب يتطلع إليها الركاب؛ للتأكد من أن السفر آمن.