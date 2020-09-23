تنويع المحفظة.. نجيب ساويرس يوضح أفضل خطة للاستثمار في الوقت الحالي

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس نجيب ساويرس الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة أورا العالمية للتطوير العقاري، إنه لا يوجد مجال أو قطاع واحد هو الأفضل في الاستثمار، لكن من الأفضل تنويع المحفظة المالية بين عدة أنشطة.

وأضاف ساويرس في تصريحات لمصراوي، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس شركة أورا للتطوير العقاري للإعلان عن آخر التطورات في مشروع "زد إيست" بالتجمع الخامس، أنه يجب وضع 25% من المحفظة المالية في الذهب، و25% في الاستثمار العقاري، و25% في استثمار السندات والأسهم، ولابد من بقاء الـ25% في وضع " كاش"، موضحا: "فكرة الكاش دي محدش بيعمل حسابها رغم أهميتها".

وأكد ساويرس أن العديد من المواطنين سيتوجون للاستثمار في العقارات خلال الفترة المقبلة، بعد إلغاء شهادات البنوك بعائد 15% والتي استمرت 6 أشهر منذ بدء أزمة كورونا.

وأوضح أن هذه الشهادات استقطبت الكثير من المليارات خلال الـ6 أشهر الأخيرة، بسبب عائدها المرتفع، لكن مع إلغائها وعودة العائد للمتوسطات العادية بحدود 10% فسيتوجه الكثير للاستثمار في العقارات، خاصة مع ارتفاع العائد منه ووجود تيسيرات سداد متعددة من أغلب الشركات العاملة بالسوق المصري.​