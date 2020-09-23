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مطرانية بورسعيد تشكر الرئيس السيسي على رعايته لأبناء العريش

12:19 ص الأربعاء 23 سبتمبر 2020
مطرانية بورسعيد تشكر الرئيس السيسي على رعايته لأبناء العريش

الرئيس عبد الفتاح السيسي

مصراوي

تقدمت مطرانية بورسعيد بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته واهتمامه بأبناء الوطن في كل مكان وما قدمه خاصة لأبناء العريش في ظل الظروف التي مروا بها من حب ورعاية وتوجيهاته لكافة الوزراء المختصين والمحافظين بالاهتمام بهم ورعايتهم وهذا ما حدث في محافظة بورسعيد وغيرها في باقي المحافظات.

وقال الأنبا تادرس مطران بورسعيد في بيان له: نثمن الدور الذي قام به اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الذي اهتم وبذل جهدا ملموسا في العناية بهم ويتوجيهاته لكافة الأجهزة التنفيذية والسياسية والصحية والاجتماعية في تذليل العقبات التي واجهتهم.

وحذر مطران بورسعيد من المحاولات الخبيثة للوقيعة بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدا حرصه على سلامة الوطن، وأكد التفاف الجميع خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يبذل كل جهد من أجل رفعة الوطن والمواطنين داعين الله أن يحفظ بلادنا ورئيسها بكل سلام وأمان.

السيسي مطرانية بورسعيد العريش

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