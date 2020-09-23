مطرانية بورسعيد تشكر الرئيس السيسي على رعايته لأبناء العريش

مصراوي

تقدمت مطرانية بورسعيد بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته واهتمامه بأبناء الوطن في كل مكان وما قدمه خاصة لأبناء العريش في ظل الظروف التي مروا بها من حب ورعاية وتوجيهاته لكافة الوزراء المختصين والمحافظين بالاهتمام بهم ورعايتهم وهذا ما حدث في محافظة بورسعيد وغيرها في باقي المحافظات.

وقال الأنبا تادرس مطران بورسعيد في بيان له: نثمن الدور الذي قام به اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الذي اهتم وبذل جهدا ملموسا في العناية بهم ويتوجيهاته لكافة الأجهزة التنفيذية والسياسية والصحية والاجتماعية في تذليل العقبات التي واجهتهم.

وحذر مطران بورسعيد من المحاولات الخبيثة للوقيعة بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدا حرصه على سلامة الوطن، وأكد التفاف الجميع خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يبذل كل جهد من أجل رفعة الوطن والمواطنين داعين الله أن يحفظ بلادنا ورئيسها بكل سلام وأمان.