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لتسمين المواشي وزراعة محاصيل.. الحكومة توافق على تأسيس شركة مساهمة مصرية سودانية

01:06 م الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
لتسمين المواشي وزراعة محاصيل.. الحكومة توافق على تأسيس شركة مساهمة مصرية سودانية

تسمين المواشي

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء- من حيث المبدأ- على تأسيس شركة مساهمة مصرية سودانية بين الحكومتين ممثلتين في "الشركة القابضة للصناعات الغذائية" عن الجانب المصرى، و"شركة الاتجاهات المتعددة المحدودة السودانية" عن الجانب السوداني وذلك في إطار توطيد العلاقات مع الأشقاء السودانيين.

وحسب بيان مجلس الوزراء، تختص الشركة بتسمين وإنتاج المواشي والعجول ومصنعاتها ومشتقاتها سواء للسوق المصري أو التصدير، وكذا زراعة وإنتاج واستيراد وتصدير كافة المحاصيل الحيوية والزيتية في كلا البلدين، والتعاون المشترك في مجالات (عصر الحبوب الزيتية وتكرير الزيت – السكر – السمسم – الأرز – القمح – الفول السوداني ومنتجاته – القطن – الخضر والفاكهة – العصائر ومركزاتها – الأسمدة الكيميائية – المطهرات والمنظفات)، بالإضافة إلى ما يستجد من منتجات أخرى يمكن التعاون في إنتاجها وتجارتها من خلال الشركة.​

تسمين المواشي زراعة محاصيل شركة مساهمة مصرية سودانية مجلس الوزراء

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