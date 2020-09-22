"الشيوخ" ينتظر 10 نواب لم يحصلوا على كارنيهات العضوية

كتب- مصراوي:

قالت مصدر بلجنة استخراج كارنيهات العضوية إنه تم تسليم 190 عضوًا كارت التعريف الشخصي الخاص بعضويته، خلال اليومين المحددين لاستخراج كارنيهات العضوية.

وأكد المصدر أن هناك 10 نواب من أصل 200 نائب من أعضاء مجلس الشيوخ الذين نجحوا في الانتخابات، لم يحضروا لاستخراج كارنيهات العضوية الخاصة بهم.

وأشار المصدر إلى أن النواب الذين لم يتسلموا كارنيهات العضوية سيحصلون عليها من مكتب المستشار محمود عثمان، القائم بأعمال أمين عام مجلس الشيوخ.

وتستقبل الأمانة العامة لمجلس الشيوخ بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس النواب، أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين بقاعة البهو الفرعوني بمجلس النواب، وتم تخصيص 9 لجان من أعضاء الأمانة العامة لإنهاء الأوراق والمستندات الخاصة بالأعضاء الجدد.

ويتبقى أن يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين 100 عضو آخرين، لاستكمال تشكيل مجلس الشيوخ، الذي يتكون من 300 عضو؛ 200 منهم بالانتخاب.

ومن المقرر أن ينعقد مجلس الشيوخ، خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، وفقًا لما نص عليه الدستور؛ حيث سيتم تطبيق اللائحة الداخلية لمجلس النواب على مجلس الشيوخ لحين الانتهاء من إعداد لائحته الخاصة.

وتنص المادة 115من الدستور على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور".

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفضّ رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

وتنص المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".