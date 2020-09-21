مجلس الشيوخ يواصل استقبال النواب الجدد لليوم الثاني

كتب- مصراوي:

‏يواصل مجلس الشيوخ، اليوم استقبال الأعضاء المنتخبين لإنهاء إجراءات استخراج كارنيه العضوية لليوم الثاني على التوالي.

وانتهى المجلس أمس من إنهاء إجراءات 141 نائبا، ويتبقى 59 نائبا من المقرر أن ينهو إجراءاتهم اليوم أو فيما بعد، بينما لم يتم الإعلان عن النواب المعينين حتى الآن.

وأعلن المستشار محمود إسماعيل، القائم بأعمال أمين عام مجلس الشيوخ، استمرار استقبال النواب الجدد على مدار الأيام المقبلة مراعاة للنواب الذين لم تسمح لهم ظروفهم الحضور أمس الأحد أو اليوم.‏