"ارتداء الكمامة والمعازيم 300 فرد".. ننشر ضوابط إقامة الأفراح في الفنادق

كتب- يوسف عفيفي:

تستضيف الفنادق بداية من غدٍ الاثنين، الأفراح والندوات والمؤتمرات والاجتماعات، والحفلات، في المناطق المفتوحة بها، وذلك بعد فترة توقف دامت 6 أشهر نتيجة جائحة كورونا.

ويرصد "مصراوي" أبرز ضوابط الأفراح في الفنادق، تنفيذًا لقرارات وزارتي السياحة والصحة حفاظا على الصحة العامة للنزلاء والعاملين بالفندق والضيوف أهمها:

1- ضرورة تنفيذ الإجراءات الوقائية حفاظًا على الصحة العامة للنزلاء والعاملين بالفندق والضيوف.

2- إقامة الأفراح بالمناطق المفتوحة بالفندق (الحدائق وحول حمامات السباحة).

3- التعقيم المستمر للأماكن التي سيقام بها الفرح والحفلات.

4- حضور 300 فرد بالفرح (المعازيم) على أن يتسع المكان الذي يقام فيه الحفل لضعف هذا العدد.

5- قياس درجة الحرارة لجميع الحاضرين بالفرح أثناء دخولهم الفندق.

6- منع أي شخص درجة حرارته مرتفعة عن المعدل الطبيعي من الحضور.

7- تعقيم الداخلين لحضور الفرح أو المناسبة المقررة.

8- منع دخول أي فرد بدون الكمامة حفاظًا على الصحة العامة.

9- وجود معقمات وأدوات تطهير بصورة مكثفة داخل المكان المقام به الفرح.

10- إلزام العاملين بارتداء الكمامة والقفاز أثناء وجودهم بالفندق وحتى انتهاء الفرح.

11- التباعد بين الترابيزات وترك مسافات بين الكراسي على الترابيزة الواحدة.

12- توعية الحاضرين بعدم حدوث تجمعات كبيرة أثناء الفرح.

13- ضرورة اتباع الحاضرين للإجراءات الوقائية والاحترازية.

14- إلغاء الفرح من جانب صاحب الفندق أو القاعة حال مخالفة الإجراءات الإحترازية وشروط العقد.

15- عدم التزاحم على البوفية.

16- في حال وجود "بوفيه مفتوح" يقوم العاملون بالفندق بتعبئة الأطباق للحاضرين.

17- ضرورة وجود أدوات أحادية الاستخدام لتناول الطعام.

من ناحيته، أكد هشام وهبة عضو غرفة المنشآت السياحية، أن عودة الفنادق لاستقبال الأفراح والندوات والمؤتمرات والاجتماعات، وفتح الأندية الصحية تٌمثل عودة لجميع الأنشطة الفندقية إلى ما كانت عليه قبل أزمة كورونا.

وأوضح وهبة لـ"مصراوي"، أن عودة الأفراح والمؤتمرات والحفلات بالمناطق المفتوحة بالفنادق يساعدها على تحمل تكاليف التشغيل في ظل ضعف الإشغال الفندقي حاليًا.

وأشار إلى أن هذا القطاع يعمل فيه أسطول من العاملين منهم أصحاب الورد والكوشة والـ"دي جي"، والفراشة والكهرباء والحلوانية والموسيقيين والمطربين والمخابز والبيبسي والكولا والمياه وفرق الزفة.

وتابع وهبة: "فوق الـ5 ملايين عامل بقالهم 6 شهور قاعدين في البيت، وهم بيقبضوا باليوم والفلوس اللي معاهم خلصت يجب تشغيلهم قبل فوات الآوان، وما أكثر قاعات الأفراح في مصر، عدد ضخم".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرر السماح باستئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة، بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، بحد أقصى 300 فرد.

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