افتتاح معرض "أهلًا مدارس" بمدينة نصر بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 50%

(مصراوي):

افتتح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، يرافقه وزيرة التجارة والصناعة نفيين جامع، ورئيس اتحاد الغرف التجارية المهندس إبراهيم العربي معرض "أهلاً المدارس" المقام في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في مدينة نصر في الفترة من 20 إلى 27 سبتمبر الجاري تحت رعاية مجلس الوزراء بتخفيضات تتراوح من 20% إلى 50% بمشاركة 300 شركة.

ويضم المعرض، المقام في 4 قاعات رئيسية، جميع المستلزمات الدراسية من (حقائب مدرسية - كشاكيل وكراسات - وكتب خارجية - ملابس - أحذية - أداوت مدرسية) بالإضافة إلى المنتجات الغذائية والتي تضم (جبن - عصائر - مخبوزات - عسل - مربات) إلى جانب الحاسبات الآلية ومستلزماتها بأسعار متميزة وجودة عالية بحيث سيتم توفير كافة هذه السلع من المصنع والمستورد مباشرة إلى المستهلك مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية.

وأوضح المصيلحي أنه تم التنسيق الكامل مع وزارة الصحة لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في كافة المعارض المقامة، ومنها حد أقصى للحضور 50% من السعة القصوى للقاعات التي تستضيف المعرض لضمان التباعد، كذلك دخول المواطنين بالكمامات مع توفير المعقمات والمطهرات اللازمة داخل المعارض.

وأضاف بالتزامن مع المعرض الرئيسي سيتم إقامة 19 معرضًا في 12 محافظة، وإقامة 21 معرضًا متنقلاً بمشاركة 175 شركة بالمعارض المختلفة، حيث ستقوم الغرف التجارية بإنشاء المنافذ بالتعاون مع المحافظين الذين سيوفروا المساحات اللازمة بمناطق مركزية بكل محافظة.

وأشار إلى أن الوزارة ضمن توجيهات القيادة السياسية والحكومة تستهدف افتتاح أكبر عدد من المعارض المخفضة لتخفيف العبء على الأسر المصرية البسيطة ومساندتها مع اقتراب دخول موسم المدارس ، خاصة أن بعض فئات أولياء الأمور تأثروا سلبًا للظروف الاقتصادية المرتبطة بأزمة "كورونا".

من جانبها، قالت وزيرة التجارة والصناعة نفين جامع إن استئناف أنشطة إقامة المعارض الداخلية بعد توقفها لمدة 6 أشهر بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19" يمثل فرصة متميزة للمنتج والمستهلك على حد سواء، مشيرة إلى أن هذه المعارض تساهم في ترويج وتسويق المنتجات الوطنية وزيادة تنافسية المنتج المصري بالإضافة إلى توفير منتجات متميزة بالسوق المحلي بأسعار تنافسية تناسب كافة فئات الشعب المصري.

وأضافت أن معرض "أهلاً مدارس" يمثل فرصة متميزة لأولياء الأمور للحصول على كافة المستلزمات المدرسية لكافة المراحل التعليمية التي تتضمن الزي المدرسي والشنط والأدوات المدرسية إلى جانب المستلزمات الغذائية للطلاب بتخفيضات لا تقل عن 20%.

وأشارت جامع إلى حرص الدولة على تعظيم قيمة المنتجات المصرية التي تتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية، بما يُساهم في تعزيز الصناعة الوطنية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، من خلال إقامة المعارض السلعية التي تلبي احتياجات المستهلك المحلي وبأسعار في متناول الجميع خاصةً في ظل الظروف الصعبة التي نشأت إثر أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت أن الوزارة تسعى جاهدة لتشجيع إقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية في مجال تصنيع المستلزمات والأدوات لمدرسية بهدف توفيرها محليًا وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج وهو ما يدعم توجه الوزارة الحالي بإحلال الوارادات بمنتجات محلية الصنع.