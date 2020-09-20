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اليوم.. أعضاء الشيوخ يتسلمون كارنيهات العضوية

05:00 ص الأحد 20 سبتمبر 2020
اليوم.. أعضاء الشيوخ يتسلمون كارنيهات العضوية

(مصراوي):

يستقبل مجلس الشيوخ، اليوم الأحد وغدًا الاثنين، أعضاءه الفائزين في الانتخابات، في بهو مجلس النواب، بسبب التجهيزات التي تتم في مقر مجلس الشيوخ وقاعاته وملحقاته استعداد للانعقاد بناء على دعوة الرئيس له.

ومن المنتظر أن تتولى لجنة استقبال أعضاء الشيوخ إتمام إجراءات استخراج النواب كارنيهات عضوية المجلس، حيث يقوم العضو بملء استمارة العضوية إلكترونيًا وتسجيل بياناته كاملة، كما يسجل النائب رغبته في اللجنة النوعية التي يريد أن ينضم إليها، ثم يتم تصوير النائب إلكترونيًا ويتسلم كارنيه العضوية ويتسلم أيضًا حقيبة تتضمن الدستور وقوانين الانتخابات والاختصاصات المتعلقة بعمله النيابي بها، ويتسلم "تابلت" يخصص له بريد إلكتروني على غرار أعضاء مجلس النواب.

وبمقتضى القانون الصادر برقم 141 لسنه 2020، يٌشكل المجلس من 300 عضو، 100 تم انتخابهم بالنظام الفردي و100 عضو تم انتخابهم بالقائمة المٌغلقة المطلقة، و100 عضو سيعينهم الرئيس.

مجلس الشيوخ كارنيه عضوية الشيوخ

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