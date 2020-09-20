أكثر الكلمات إنتشاراً

اتفاق السلام التصالح في مخالفات البناء سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب العام الدراسي الجديد الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

عمرو سليم: "الشروق" كانت تضم كاتبًا مثل صوتًا وقلمًا للإخوان

12:01 ص الأحد 20 سبتمبر 2020
عمرو سليم: "الشروق" كانت تضم كاتبًا مثل صوتًا وقلمًا للإخوان

عمرو سليم

(مصراوي):

قال الفنان عمرو سليم، رسام الكاريكاتير الشهير، إن أحد الكتاب الصحفيين ذو التوجه الإسلامي، كان يمتدح جماعة الإخوان، في مقالاته بجريدة الشروق، مؤكدًا أنه كان يقاوم هذه الكتابات برسوماته في الصفحة الأخيرة.

وأضاف رسام الكاريكاتير عمرو سليم، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN" إنه تعلم الحرية التي أهلته ليصبح رسام كاريكاتير في معهد السينما، موضحًا أنه تعلم هذا الفن في جريدة روزاليوسف، موضحًا أنه لم يتدخل أحد في رسوماته طيلة فترة عمله في المؤسسة، على عكس مؤسسة "أخبار اليوم" فكانت الأفكار لأحمد رجب، وتنفيذ الفنان مصطفى حسين.

عمرو سليم الإخوان التوجه الإسلامي

الخبر التالى:

لماذا لم يطبق قانون حظر ذبح الدواجن الحية حتى الآن؟ نائب وزير الزراعة يجيب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 101641

    عدد المصابين

  • 87158

    عدد المتعافين

  • 5715

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 30452296

    عدد المصابين

  • 22146907

    عدد المتعافين

  • 951695

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"انخفاض جديد".. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا