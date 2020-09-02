مَن هو المستشار أحمد عبد العزيز الأمين العام لـ"الأعلى للإعلام"؟.. إليك أبرز المعلومات

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في اجتماعه أمس الثلاثاء، برئاسة كرم جبر، اختيار المستشار أحمد عبد العزيز، المستشار القانوني للمجلس، لمنصب الأمين العام.

ويرصد "مصراوي" أبرز المعلومات عن المستشار أحمد عبد العزيز، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في ما يلي:

١- عُين بعد تخرجه مستشارًا بمجلس الدولة عام ٢٠٠٦.

٢- حصل على درجة الماجستير في القانون العام من جامعة الزقازيق عام ٢٠٠٨.

٣- حصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي العام عام ٢٠١٨.

٤- تدرج في عدة مناصب في مجلس الدولة على النحو التالي:

- عمل بهيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري.

- عمل مستشارًا بالمحاكم الإدارية.

- عمل بالمكتب الفني لقسم التشريع بمجلس الدولة.

- عمل بالأمانة العامة لمجلس الدولة.

- انضم إلى المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة.

- عمل بالمحاكم الإدارية بمجلس الدولة.

- تولّى رئاسة إحدى دوائر هيئة مفوضي الدولة.

٥- كما انتدب مستشارًا قانونيًّا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

٦- انتدب كمستشار قانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

٧- تولّى رئاسة مجلس تأديب أعضاء هيئة تدريس الجامعة البريطانية.

٨- انتدب كمستشار قانوني للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

٩- عُين أمس أمينًا عامًّا للمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام.