بدء تشغيل منظومة النقل الجماعي الداخلي بمدينة بدر
كتب - محمد عبدالناصر:
أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، تشغيل منظومة النقل الجماعي الداخلي بتعريفة موحدة ٣ جنيهات لجميع الخطوط بالمدينة.
وأضاف رئيس الجهاز، في بيان، أنه تم تنفيذ اصطفاف للسيارات التي سيتم تشغيلها ومرور ميداني على خطوط السير المزمع العمل عليها بإجمالي 60 أتوبيسًا، وهو الأمر الذي أكد قوة الشركة وجاهزيتها للعمل، مشيرًا إلى أنه جارٍي تجهيز منظومة نقل للأقاليم مع ذات الشركة، والمقترح لها الخطوط التالية: (بدر/ الإسكندرية)، و (بدر / دائري - الخصوص)، و (بدر/ الزقازيق - المنصورة)، و (بدر/ أبو حماد - أبو كبير - فاقوس)، و (بدر / الإسماعيلية - بورسعيد)، وسوف يتم الإعلان قريبًا عن موعد تشغيل وتعريفة هذه الخطوط.
وأشار مندور إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز مدينة بدر بالتنسيق مع مجلس أمناء المدينة على التصدي للمشكلات الجوهرية التي تعاني منها المدينة منذ سنوات عديدة، وفي مقدمتها مشكلة النقل الداخلي والخارجي، وحرصًا على توفير منظومة نقل تضمن راحة السكان، وبتكلفة مناسبة.
الخبر التالى:الإثنين.. قطع المياه عن الساحل الشمالي لمدة 36 ساعة
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
99115
عدد المصابين
-
73828
عدد المتعافين
-
5440
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
25849949
عدد المصابين
-
18077176
عدد المتعافين
-
859136
عدد الوفيات
إعلان