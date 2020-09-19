"عليا الوفد" تجدد تأكيد موقفها: الانسحاب من القائمة.. وبديل "أبو شقة" خلال شهر

(مصراوي):

قررت الهيئة العليا لحزب الوفد، في اجتماع لها مساء اليوم السبت، الاستجابة لدعوة رئيس الحزب بشأن إجراء انتخابات مبكرة على رئاسة الحزب على أن تكون خلال شهر من تاريخه.

وكان ثاني قراراتها، سحب التفويض السابق الصادر لرئيس الحزب الذي كان يتيح له الفصل والإقصاء دون تحقيق، وأن يتم الفصل حسب لائحة الحزب، بالإضافة إلى تشكيل لجنة إعلامية للهيئة العليا للرد على البيانات غير الصحيحة.

كما تضمنت القرارات تأكيد التمسك بالقرارات الصادرة باجتماع الخميس الماضي، والتي تتضمن الانسحاب من القائمة الوطنية، ومتابعة تنفيذها.

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