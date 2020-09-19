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الإسكان: من يضع "برجولة" في حديقة منزله دون رخصة عليه تقديم طلب بالتصالح

02:22 م السبت 19 سبتمبر 2020
الإسكان: من يضع "برجولة" في حديقة منزله دون رخصة عليه تقديم طلب بالتصالح


كتب- محمد عبدالناصر:

قالت نفيسة هاشم، رئيس لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح في مخالفات البناء بوزارة الإسكان، إن أبرز المخالفات في المجتمعات العمرانية الجديدة تتمثل في تغيير استخدام البدروم و تحويله إلى نشاط سكني وكذلك تغيير استخدام الروف أيضًا، مشيرة إلى وضع شروط لمن يرغب منهم في وضع برجولة بحديقة منزله.

وأضافت رئيس لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح في مخالفات البناء بوزارة الإسكان، لمصراوي، أن أجهزة المدن تضع شروطا خاصة بتنفيذ البرجولات ومن يخالفها يجب عليها تقديم طلب بالتصالح.

وتابعت: "تنفيذ البرجولات لابد أن يكون بنسبة 5% من مسطح المبنى، ويكون ارتفاعها أقل من السور المحاط بهذا المبنى أيضًا، ولذلك عند تنفيذها لابد من الحصول على رخصة من جهاز المدينة، حتى يتم التأكد من هذه الشروط ولو لم يتم تنفيذها دون رخصة ، يتم التصالح عليها.


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