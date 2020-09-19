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بداية من 3 سنوات.. "مدير التطعيمات" يوضح جرعات لقاح الإنفلونزا للأطفال

01:33 م السبت 19 سبتمبر 2020
بداية من 3 سنوات.. "مدير التطعيمات" يوضح جرعات لقاح الإنفلونزا للأطفال

لقاح الإنفلونزا الموسمية

كتب - أحمد جمعة:
قال الدكتور مصطفى محمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح "فاكسيرا"، إن اللقاح المتوفر حاليا للإنفلونزا الموسمية، هو لقاح رباعي أي يشمل ٤ سلالات من الفيروس، ويختلف عن لقاح الأنفلونزا الثلاثي الذي تم توفيره العام الماضي ويشمل ٣ سلالات من الفيروس فقط.

كانت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، أعلنت توفير اللقاح الخاص بالإنفلونزا الموسمية في مقر الشركة بالعجوزة، وفروعها في المحافظات والقاهرة الكبرى، اليوم السبت.

وأضاف "محمدي" في تصريحات لمصراوي، إن اللقاح الرباعي يعطى بداية من عمر ٣ سنوات فيما فوقها، والجرعة للأطفال والكبار واحدة.

وتابع: "يعطي اللقاح جرعتين بينهما شهر للأطفال بداية من عمر ٣ سنوات إلى ٩ سنوات لو كان الطفل لم يسبق له الحصول على اللقاح في السنوات الماضية، أما إذا سبق له تلقي اللقاح حتى لو كان من النوع الثلاثي فهو يحتاج جرعة واحدة".

ولفت إلى أن اللقاح تم توفيره في مركز التطعيمات الرئيسي بالعجوزة، وجميع مراكز التطعيمات التابعة للشركة، وتبلغ سعر الجرعة 170 جنيهًا غير شاملة خدمة التطعيم ذاتها.

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لقاح الانفلونزا الموسمية الأطفال فاكسيرا المصل واللقاح

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